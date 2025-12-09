Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Crypto Market Update: क्रिप्टो करेंसी बाजार में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. कुछ ही दिनों या घंटों में निवेशकों को लाखों-करोड़ों का फायदा या नुकसान हो जाता हैं. क्रिप्टो बाजार में अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है.

दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टोकरेंसी में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है. क्रिप्टो बाजार में पिछले एक सप्ताह में गिरावट देखने को मिली है. हालांकि अभी मार्केट में हल्की तेजी दर्ज की जा रही है. आइए जानते हैं, बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टोकरेंसी का हाल....

बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का हाल

कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, मंगलवार के कारोबारी दिन दोपहर करीब 2:15 बजे बिटकॉइन 90,460.31 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन 1.43 प्रतिशत टूट गई थी. हालांकि, पिछले एक सप्ताह में इसमें 4.47 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है.

एथेरियम क्रिप्टोकरेंसी 3,118.49 डॉलर की कीमत पर ट्रेड कर रही थी. आखिरी 24 घंटे में एथेरियम में 0.21 फीसदी की गिरावट थी. टीथर भी 0.03 प्रतिशत टूट गया था और 0.9999 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. एक्सआरपी और बीएनबी क्रिप्टोकरेंसी भी पिछले 24 घंटे में 1.33 और 1.99 प्रतिशत फिसल गए थे. सोलाना क्रिप्टोकरेंसी में भी 2.19 फीसदी की गिरावट थी और यह 133.10 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी.

अमेरिकी फेड बैठक को लेकर निवेशक सतर्क

9 और 10 दिसंबर के दो दिवसीय अमेरिकी फेड बैठक को लेकर निवेशक सतर्क रूख अपना रहे हैं. मीटिंग के परिणामों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. जिससे निवेशक सतर्क होकर निवेश कर रहे हैं.



