हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केट63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा

63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा

Stocks to buy: शेयर बाजार भले ही इस वक्त दबाव में हैं, लेकिन ब्रोकरेज ने कुछ ऐसे स्टॉक्स की पहचान की है, जो लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा मुनाफा करा सकते हैं. इनमें 25-63 परसेंट की तेजी की संभावना है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Jan 2026 11:02 AM (IST)
Stocks to buy: अगर आप भी कमाई वाले शेयरों की तलाश में हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको छप्पड़फाड़ मुनाफा करा सकते हैं. आज हम आपको जिन शेयरों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिनमें इस साल 25-63 परसेंट की तेजी आने की संभावना है. ब्रोकरेज का कहना है कि इन शेयरों में पैसा लगाना फायदे का सौदा हो सकता है. इनमें हाउसिंग फाइनेंस से लेकर एनर्जी स्टॉक और रियल एस्टेट कंपनी के शेयर शामिल हैं. आइए इन पर एक नजर डालते हैं:-

सुजलॉन एनर्जी

सुजलॉन (Suzlon Energy) दुनिया की जानी-मानी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन देने वाली कंपनियों में से एक है. 62098 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली यह कंपनी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड WTG मैन्युफैक्चरर भी है, जो सभी WTG सेल्स की इंस्टॉलेशन और O&M का काम भी करती है.

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने सुजलॉन एनर्जी के शेयर को 74 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. अभी सुजलॉन के शेयरों की कीमत 45.9 रुपये के आस-पास है, जिसमें लगभग 61 परसेंट तक की तेजी आने की उम्मीद है. यह रेटिंग सुजलॉन के लिए विंड एनर्जी के मजबूत ऑर्ड और कंपनी के टर्नअराउंट के लिए दी गई है. 

NMDC

सरकारी कंपनी NMDC को IDBI कैपिटल ने 125 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ 'Buy'रेटिंग दी है. इसके शेयर अभी लगभग 76.6 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं. यानी कि इसके भी आने वाले समय में मौजूदा लेवल से लगभग 63 परसेंट ऊपर जाने की संभावना है. आयरन ओर की डिमांड और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर ब्रोकरेज को काफी उम्मीदें हैं. 67135 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली यह कंपनी स्पंज आयरन, डायमंड, लौह अयस्क, विंड पावर के प्रोडक्शन और सेल में लगी हुई है. 

LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को IDBI कैपिटल ने 688 रुपये के टारगेट के साथ  खरीदने की सलाह दी है. LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों की कीमत अभी लगभग 509 रुपये है. यानी कि इसमें 35 परसेंट तक बढ़त की संभावना है. 27891 करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ कंपनी रेजिडेंशियल फ्लैट/मकान खरीदने/बनाने के लिए फाइनेंस देने का काम करती है. यह नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के साथ रजिस्टर्ड है. 

ओबेरॉय रियल्टी

ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड (Oberoi Realty Group) एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. कंपनी रेजिडेंशियल, ऑफिस स्पेस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल्स में डेवलपमेंट पर फोकस करती है. 52397 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी को ICICI Direct ने 1830 रुपये के टारगेट के साथ 'Buy' रेटिंग दी है, जो इसके मौजूदा लेवल 1462 रुपये से करीब 25 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. दरअसल, ब्रोकर को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की मजबूत बिक्री और नए प्रोजेक्ट लॉन्च की उम्मीद है. 

ITC होटल्स

ITC होटल्स को ICICI डायरेक्ट ने 240 रुपये के टारगेट के साथ खरीदने की सलाह दी है. ITC होटल्स के शेयरों की कीमत अभी 183 रुपये के करीब है, जो आगे चलकर लगभग 31 परसेंट तक उछल सकते हैं. ब्रोकर को हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेक्टर में मजबूत ग्रोथ से उम्मीदें हैं. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 28 Jan 2026 11:02 AM (IST)
