Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार, 19 नवंबर को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार को 1,22,799 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,22,640 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

19 नवंबर की सुबह 10 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,22,762 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 120 रुपए की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,22,960 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

वहीं, बुधवार को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को रही है. खबर लिखे जाने तक, एमसीएक्स पर चांदी 1,55,002 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. कारोबारी दिन की शुरुआत में चांदी 1,55,039 रुपए पर ओपन हुआ था. पिछले दिन की बंद की तुलना में चांदी की कीमतों में लगभग 360 रुपए की तेजी दर्ज की जा रही थी.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,010 रुपए

22 कैरेट - 1,14,600 रुपए

18 कैरेट - 93,790 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,860 रुपए

22 कैरेट - 1,14,450 रुपए

18 कैरेट - 93,640 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,460 रुपए

22 कैरेट - 1,15,000 रुपए

18 कैरेट - 96,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,860 रुपए

22 कैरेट - 1,14,450 रुपए

18 कैरेट - 93,640 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,910 रुपए

22 कैरेट - 1,14,500 रुपए

18 कैरेट - 93,690 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,010 रुपए

22 कैरेट - 1,14,600 रुपए

18 कैरेट - 93,790 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,910 रुपए

22 कैरेट - 1,14,500 रुपए

18 कैरेट - 93,690 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,860 रुपए

22 कैरेट - 1,14,450 रुपए

18 कैरेट - 93,640 रुपए

सोना और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सोने की कीमतों में बुधवार को तेजी देखी जा रही है. ऐसे में सोना खरीदने वालो को आज ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.

