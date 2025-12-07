बार-बार लोन रिजेक्ट हो रहा? वजह हो सकती है आपका लो सिबिल स्कोर! जानें इसे कैसे सुधारें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Credit Score Improvement Tips: बैंक से लोन लेना हो या ईएमआई पर कोई चीज खरीदनी हो, सभी जगह आपका सिबिल स्कोर देखा जाता हैं. यह आपकी वित्तीय आदतों के बारे में बहुत कुछ बयां करता है. यह आपके वित्तीय लेन-देन के आईने की तरह काम करता है.

एक अच्छा सिबिल स्कोर कम ब्याज पर लोन या फिर नया क्रेडिट कार्ड दिलवाने में आपकी मदद करता है. इसलिए जरूरी है कि, आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहे. आइए जानते हैं, ऐसे कुछ तरीकों के बारे में जो बड़ी आसानी से आपका सिबिल स्कोर बढ़ा सकती हैं....

1. बिल का समय पर भुगतान

अपनी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड इत्यादि का बिल समय पर चुकाना आपके सिबिल स्कोर के लिए अच्छा होता है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो, आपका सिबिल स्कोर गिर सकता है. अपने बिल भुगतान के लिए आप रिमाइंडर लगा सकते हैं या फिर ऑटो पे विकल्प का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

अगर आप अपने ईएमआई की तारीख भूल जाते हैं तो, ऑटो पे ऑप्शन से खुद ही आपके बैंक से पैसों की कटौती हो जाती है. जिससे आपका ईएमआई नहीं छूटता है.

2. बार-बार लोन अप्लाई करने से बचें

आपके बार-बार लोन अप्लाई करने से आपका सिबिल स्कोर गिर सकता है. जरूरत पड़ने पर ही लोन के लिए आवेदन करना चाहिए. क्रेडिट कार्ड के लिए भी कई बार आवेदन करना आपका सिबिल स्कोर गिरा सकता है. इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए, जरूरी होने पर ही लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए.

3. क्रेडिट कार्ड लिमिट से कम करें इस्तेमाल

हर क्रेडिट कार्ड की खर्च करने की एक लिमिट होती है. हमेशा क्रेडिट कार्ड के लिमिट का 30 प्रतिशत इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए. इससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता हैं. 30 फीसदी तक लिमिट का इस्तेमाल करना आपके पैसों को लेकर जिम्मेदार होना दिखाता है. जिसके कारण बैंक या फाइनेंस कंपनी आपके लोन आवेदन को आसानी से पास कर देती है.

