क्रेडिट कार्ड चोरी होते ही करें ये काम, नहीं तो खाली हो सकता है अकाउंट, जानें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अगले कुछ हफ्तों तक अकाउंट पर विशेष निगरानी रखें।

Credit Card Misuse: क्या आपका भी कभी क्रेडिट कार्ड गुम हुआ है. इस स्थिति में हर कोई घबरा जाता है. खरीदारी के दौरान यह कार्ड आपसे कहीं गिर गया हो या आपने इसे किसी रेस्टोरेंट में छोड़ दिया हो या शायद आपका पर्स चोरी हो गया हो. ऐसी कंडीशन में कुछ मिनट बहुत मायने रखते हैं. आप जितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे, आपकी अनुमति के बिना आपके कार्ड का इस्तेमाल करने की संभावना उतनी ही कम होगी. लेकिन कुछ बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी.

कार्ड ब्लॉक करना बेहद जरूरी

ज़्यादातर बैंक अब ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कार्ड ब्लॉक करने की सुविधा देते हैं.अगर आपको पक्का नहीं पता कि कार्ड कहां है, तो सबसे पहले उसे ब्लॉक कर दें. अगर बैंक यह सुविधा देता है, तो आप बाद में उसे फिर से चालू करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं.

किसी भी ऐसे लेन-देन पर नज़र रखें जो जानी पहचानी लगे या आपकी ओर से ना किया गया हो. ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी कोई धोखेबाज़ पहले छोटा लेन-देन करके फिर बड़ी खरीदारी करने की कोशिश करें. अगर कोई संदिग्ध लेन-देन हो, तो तुरंत बैंक से संपर्क करें और जानकारी प्राप्त करें.

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तुरंत बैंक को सूचना दें

इस बात का ध्यान रखें कि अभी तक कोई अनऑथराइज़्ड ट्रांज़ैक्शन न हुआ हो, फिर भी बैंक को बताएं कि आपका कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है. ज़्यादातर कार्ड जारी करने वाली कंपनियां रिपोर्ट करने का समय नोट कर लेंगी और नया कार्ड जारी करने की व्यवस्था करेंगी. अगर धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन पहले ही हो चुके हैं, तो बैंक से डिस्प्यूट प्रोसेस के बारे में पूछें. समस्या की रिपोर्ट जितनी जल्दी की जाएगी, उसकी जांच करना आम तौर पर उतना ही आसान होगा.

अकाउंट पर रखें नजर

यह भी कुछ महत्वपूर्ण बातों में से एक है कि अगले कुछ हफ़्तों तक अपने अकाउंट से जुड़े नोटिस और नोटिफ़िकेशन पर ध्यान दें. कुछ मामलों में, विवादित चार्ज और मर्चेंट रिफ़ंड से जुड़े नोटिस मिलने में देरी हो सकती है. अपने अकाउंट को खासतौर से चेक करते रहने से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी गैर चालाकी आपकी नज़र से न छूटे.

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