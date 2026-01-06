हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसकंपनी के अधिकारी से हुई बड़ी चूक, व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट हो गए ऐलान से पहले कंपनी के तिमाही नतीजे

कंपनी के अधिकारी से हुई बड़ी चूक, व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट हो गए ऐलान से पहले कंपनी के तिमाही नतीजे

कंपनी ने इस चूक की जानकारी सोमवार को एनएसई और बीएसई को दी और कहा कि सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 06 Jan 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

आज के दौर में टेक्नोलॉजी जहां एक ओर जीवन को आसान बनाती है, वहीं थोड़ी-सी चूक भारी नुकसान का कारण भी बन सकती है. ऐसा ही एक मामला देश की प्रमुख डेयरी उत्पाद कंपनी Hatsun Agro Product Ltd के साथ सामने आया है. कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी से गलती से तिमाही नतीजों का ड्राफ्ट औपचारिक घोषणा से पहले ही उनके निजी व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट हो गया.

गलती से व्हाट्सएप स्टेटस पर डले नतीजे

यह घटना 4 जनवरी की शाम करीब 5 बजे की है, जब संबंधित अधिकारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए कुछ डेटा इंटरनेट पर अपलोड कर रहे थे. इसी दौरान गलती से कंपनी के तिमाही नतीजों का ड्राफ्ट व्हाट्सएप स्टेटस पर चला गया, जो हटाए जाने से पहले करीब एक घंटे तक दिखाई देता रहा. इस दौरान 19 लोगों ने स्टेटस देखा, जिनमें कंपनी के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे.

कंपनी ने इस चूक की जानकारी सोमवार को एनएसई और बीएसई को दी और कहा कि सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत मामले की जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही, उन 19 लोगों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिन्होंने यह स्टेटस देखा था. यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब कंपनी के तिमाही नतीजे काफी मजबूत रहे हैं. चेन्नई स्थित Hatsun Agro का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर करीब 70 प्रतिशत बढ़कर 109.54 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जिसमें अरुण आइसक्रीम और आरोक्या मिल्क ब्रांड्स की अहम भूमिका रही.

पहले भी कई कंपनियों की ऐसी गलती

यह पहली बार नहीं है जब किसी कंपनी से इस तरह की गलती हुई हो. इससे पहले नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर कंपनी ASML Holding NV ने भी तकनीकी चूक के चलते आधिकारिक घोषणा से एक दिन पहले अपने वित्तीय नतीजे सार्वजनिक कर दिए थे. साल 2012 में गूगल से भी ऐसी गलती हुई थी, जब सीईओ के बयान की जगह कंपनी की वित्तीय जानकारी पोस्ट हो गई थी. वहीं 2017 में बाटा इंडिया और विप्रो समेत कई कंपनियों के नतीजे आधिकारिक ऐलान से पहले ही व्हाट्सएप पर लीक होने से बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद सेबी ने मार्केट चैटर पर सख्त कार्रवाई की थी.

ये भी पढ़ें: अमेरिका की टैरिफ धमकी के बीच आई ऐसी खबर, हैरान हो जाएंगे जानकर प्रसिडेंट ट्रंप

Published at : 06 Jan 2026 03:28 PM (IST)
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
