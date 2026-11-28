टाटा ग्रुप का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कई महीनों से चल रही टाटा संस और टाटा ट्रस्ट के बीच की ये जंग अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है. इसी के चलते अब टाटा संस ने बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है. कंपनी ने ये कदम इसलिए उठाया, ताकि अगर टाटा ट्रस्ट्स इन अदालतों में कोई नई याचिका दाखिल करते हैं, तो बिना टाटा संस का पक्ष सुने कोई अंतरिम आदेश जारी न हो.

ये मामला टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और कंपनी के बोर्ड में टाटा ट्रस्ट्स के अधिकारों से जुड़ा है. जो पिछले कई महीनों से लगातार चला आ रहा है. फिलहाल मामले में कैविएट लगने पर देखते हैं ये मामला अब कहां तक पहुंचता है.

क्या है कैविएट?

कैविएट एक कानूनी नोटिस होता है, इसे कोई भी व्यक्ति या कंपनी अदालत में पहले से दाखिल करती है. इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि अगर दूसरा पक्ष अदालत में कोई याचिका लेकर आए, तो कैविएट दाखिल करने वाले पक्ष को भी सुनवाई का मौका मिले. इसक मतलब है कि टाटा संस नहीं चाहता कि टाटा ट्रस्ट की किसी नई याचिका पर उसका पक्ष सुने बिना अदालत कोई अंतरिम फैसला दे.

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

टाटा ट्रस्ट्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके 30 नवंबर को होने वाली टाटा संस की बोर्ड बैठक रोकने की मांग की थी. लेकिन 27 नवंबर को हाईकोर्ट ने बैठक रोकने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि 30 नवंबर की बैठक हो सकती है, लेकिन उसमें लिए गए फैसले मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2027 को होगी.

सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला?

इस मामले में बताया जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद टाट ट्रस्ट्स सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. टाटा संस ने दोनों अदालतों में कैविएट दाखिल करके पहले ही अपना पक्ष सुरक्षित करने की कोशिश की है.

क्या है टाटा ग्रुप का विवाद?

ये विवाद 17 सितंबर 2026 को शुरू हुआ था, जब टाटा संस की बोर्ड बैठक से हुई थी. इस बैठक में एन. चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए फिर से चेयरमैन नियुक्त करने का प्रस्ताव पास किया गया था. उनका नया कार्यकाल फरवरी 2027 से शुरू होना है.

इस फैसले से सभी बोर्ड के सदस्य खुश नहीं थे. नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का विरोध किया. वहीं वीनू श्रीनिवासन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. जिसके बाद कार्यवाहक चेयरमैन हरीश मनवानी ने अपने एक्स्ट्रा वोट का इस्तेमाल करके प्रस्ताव पास करा दिया.

टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि कंपनी के नियमों के मुताबिक कुछ जरूरी फैसलों के लिए उसके प्रतिनिधि निदेशकों की सहमति जरूरी है. इसलिए चेयरमैन का अतिरिक्त वोट इस्तेमाल करके प्रस्ताव पास करना गलत है.

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