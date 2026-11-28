8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर्मचारी वर्ग बड़ी ही बेसब्री के साथ कर रहा है. इसको लेकर देश के अलग- अलग राज्यों में लगातार बैठकें चल रही हैं. आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, प्रमोशन और दूसरे भत्तों से जुड़े मामलों पर काम तेज कर दिया है. इसी कड़ी में हाल ही में आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दौरा किया, जिसके बाद वहां के प्रशासन से कर्मचारियों की मांगों पर 33 सवाल उठाए गए.

इन सवालों का कनेक्शन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने, अलग-अलग विभागों में समान पदों पर समान वेतन देने, प्रमोशन और करियर में आगे बढ़ने के अवसरों से है. लद्दाख के वित्त विभाग ने 26 नवंबर 2026 को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है. इसमें सभी संबंधित विभागों को 30 नवंबर 2026 तक जवाब देने को कहा गया है.

लद्दाख में क्या- क्या रखी गईं मांगे?

लद्दाख के वित्त विभाग के द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग ने लद्दाख के अलग-अलग विभागों से कर्मचारियों की समस्याओं और सैलरी स्ट्रक्चर की जानकारी मांगी है. इनमें प्रमुख मांगें शामिल हैं:

शिक्षा विभाग ने मांग की है कि, जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की सैलरी बढ़ाई जाए. लाइब्रेरी और लैब असिस्टेंट के वेतन लेवल में भी सुधार किया जाए.

बिजली विभाग ने मांग की है कि लेह और कारगिल में एक जैसे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में अंतर क्यों रखा गया है.

राजस्व विभाग ने मांग की है कि पटवारी, गिरदावर और नायब तहसीलदार के वेतनमान के रिव्यू से जुड़ी जानकारी दी जाए.

स्वास्थ्य विभाग की मांग है कि डॉक्टरों, डेंटल सर्जन, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रमोशन और वेतन से जुड़ी समस्याओं पर जवाब दिया जाए.

वन विभाग और अन्य विभागों की मांग है कि कर्मचारियों के वेतन, प्रमोशन और करियर में आगे बढ़ने के अवसरों की जानकारी शेयर की जाए.

प्रमोशन और करियर ग्रोथ पर भी फोकस

कई विभागों के कर्मचारियों ने शिकायत की है कि उन्हें लंबे समय तक एक ही पद पर काम करना पड़ता है और प्रमोशन के अवसर नहीं मिलते. इसलिए आयोग ने MACP, ACP और DACP जैसी योजनाओं के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ और प्रमोशन की जानकारी मांगी है. इन योजनाओं के तहत कर्मचारियों को निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने पर प्रमोशन न मिलने की स्थिति में वेतन स्तर में आर्थिक लाभ दिया जा सकता है.

कब तब देना होगा जवाब?

बता दें कि लद्दाख प्रशासन के वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को 30 नवंबर 2026 तक जवाब जमा करने का निर्देश दिया है. इसके बाद इन जानकारियों को इकट्ठा करके 8वें वेतन आयोग को भेजा जाएगा. आयोग इन जानकारियों के आधार पर कर्मचारियों की मांगों और मौजूदा वेतन व्यवस्था की समीक्षा कर सकेगा.

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