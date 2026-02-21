हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसनेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से टोल पर पेमेंट के लिए नया नियम लाने जा रही सरकार

नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से टोल पर पेमेंट के लिए नया नियम लाने जा रही सरकार

Toll Plaza: देशभर के सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट का दौर 1 अप्रैल 2026 से खत्म हो सकता है. सरकार हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने को लेकर सोच रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 07:28 AM (IST)
Preferred Sources

Toll Plaza: नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. दरअसल, सरकार 1 अप्रैल, 2026 से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में है. सरकार हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने को लेकर सोच रही है. ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में टोल प्लाजा पर पेमेंट के लिए FASTag और UPI जैसे डिजिटल मोड पर निर्भर रहना पड़े.

टोल पर कैश पेमेंट के दौर खत्म!

अभी के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी के पास वैलिड FASTag नहीं है या FASTag काम नहीं कर रहा है, तो रेगुलर टोल का दोगुना चार्ज वसूला जाता है. वहीं, जो लोग UPI से पेमेंट करना चुनते हैं, उनसे उनकी गाड़ी की कैटेगरी के हिसाब से टोल टैक्स का 1.25 गुना भुगतान करना होता है.

इस पर बात करते हुए संबंधित एक अधिकारी ने कहा, "UPI से पेमेंट नवंबर में कैश पेमेंट को कम करने के एक विकल्प के तौर पर शुरू किया गया था, जो तब टोटल टोल कलेक्शन का लगभग 2 परसेंट था. अब तक कैश पेमेंट में लगभग 1 परसेंट की गिरावट आई है, जो कुछ महीने पहले कैश में जमा होने वाले पेमेंट का आधा है. सभी टोल प्लाजा पर पेमेंट करने के लिए UPI सिस्टम है."

TOI की रिपोर्ट के हवाले से यह भी पता चला है कि सरकार ओवरलोडिंग के लिए पेनल्टी के मुद्दे को सुलझाने पर भी काम कर रही है, जो अभी ज्यादातर कैश में दिए जाते हैं. कैशलेस ओवरलोडिंग पेनल्टी पेमेंट को सही और आसान बनाने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है.

कैश सिस्टम खत्म करने की ये हैं बड़ी वजहें

NHAI ने इस बारे में बात करते हुए कहा, ''प्रस्तावित उपाय का मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में मिले फायदों को मजबूत करना और फीस प्लाजा ऑपरेशन की एफिशिएंसी और भरोसे को मजबूत करना है.''

सरकार के इस नियम नियम का मकसद हाईवे पर जाम और लंबी कतारों से यूजर्स को निजात दिलाना है. कई बार कैश पेमेंट में वक्त अधिक लग जाता है क्योंकि पैसे के लेनदेन, छुट्टा देने या लेने में, रसीद काटने में काफी समय चला जाता है. ऐसे में टोल पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है. डिजिटल पेमेंट होने से गाड़िया बिना रूके हाईवे से गुजर सकेंगी. इससे एक तरफ यूजर्स के लिए भी हाईवे पर आना-जाना आसान होगा और टोल ट्रांजैक्शन पर भी एक जैसा पन और ट्रांसपरेंसी आएगी. टोल चोरी या कोई गड़बड़ी होने की संभावना भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. 

कतारों में खड़े रहने से समय की बर्बादी के अलावा ईंधन का भी नुकसान होता है. एक स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ था कि टोल प्लाजा पर पेमेंट डिजिटल मोड में होने से देश को सालाना 87000 करोड़ रुपये की बचत होगी. कई बार खुले पैसे को लेकर टोल पर आपने ड्राइवर और टोल कर्मी के बीच कहासुनी होते देखा होगा, डिजिटल सिस्टम से यह समस्या भी जड़ से खत्म हो जाएगी. सरकार आने वाले समय में बैरियर-फ्री टोलिंग लाना चाहती है. यानी कि गाड़ी जिस रफ्तार पर चल रही है उसी में टोल कट जाएगा. इसके लिए कैशलेस पेमेंट होना बहुत जरूरी है. 

 

ये भी पढ़ें:

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच भारत की लगी लॉटरी, सुनकर चीन-पाकिस्तान सबको लगेगी मिर्ची 

Published at : 21 Feb 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
National Highway Toll Tax Toll Plaza Toll Plaza Payment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से टोल पर पेमेंट के लिए नया नियम लाने जा रही सरकार
नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से टोल पर पेमेंट के लिए नया नियम लाने जा रही सरकार
बिजनेस
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच भारत की लगी लॉटरी, सुनकर चीन-पाकिस्तान सबको लगेगी मिर्ची
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच भारत की लगी लॉटरी, सुनकर चीन-पाकिस्तान सबको लगेगी मिर्ची
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ की मार का खुद अमेरिकी ही बन रहे भुक्तभोगी, जेपी मॉर्गन ने बताया कैसा हुआ असर
ट्रंप के टैरिफ की मार का खुद अमेरिकी ही बन रहे भुक्तभोगी, जेपी मॉर्गन ने बताया कैसा हुआ असर
बिजनेस
8th Pay Commission: आखिर कब एरियर के साथ बढ़कर आएगी सैलरी? आठवें वेतन आयोग पर क्या है नया अपडेट
आखिर कब एरियर के साथ बढ़कर आएगी सैलरी? आठवें वेतन आयोग पर क्या है नया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Janhit: कांग्रेस को AI समिट से परेशानी क्यों ? | Bharat Mandapam | Youth Congress Protest | Delhi
Bharat Ki Baat: PDA पर नजर..सवर्णों के रूठने का डर? | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया? AI Summit में बवाल पर सटीक विश्लेषण !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
इंडिया
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
विश्व
Trump Tariff: 'दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है अमेरिका', टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को दो टूक 
'दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है अमेरिका', टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को दो टूक 
क्रिकेट
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?' टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?'भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
महाराष्ट्र
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
जनरल नॉलेज
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
हेल्थ
High Blood Pressure In Young Adults: 20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget