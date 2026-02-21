हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबैंक लॉकर से गायब हुए 60 लाख रुपये के गहने, दिल्ली में महिला के दावे से बैंकिंग सिस्टम में हड़कंप

बैंक लॉकर से गायब हुए 60 लाख रुपये के गहने, दिल्ली में महिला के दावे से बैंकिंग सिस्टम में हड़कंप

Delhi Bank Locker Scam: बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से लॉकर खोला गया, जिसमें से 60 लाख के गहने गायब पाए गए. दिल्ली में महिला के इस दावे ने हड़कंप मचा दिया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Feb 2026 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

Delhi Bank Locker Scam: इंसान अपने गहनों की अधिक सुरक्षा के लिए उन्हें मोटी फीस के एवज में बैंक के लॉकर में रखता है, लेकिन अगर लॉकर से ही गहने गायब हो जाए तो फिर क्या ही कहने! राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां की एक महिला ने अपने बैंक के कीर्ति नगर ब्रांच के लॉकर में रखे 60 लाख रुपये के सोने के गहने गायब हो जाने का दावा किया है.

PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कहा कि महिला का दावा है कि बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से लॉकर खोला गया था, जिसमें से गहने गायब पाए गए. इस बारे में महिला ने बैंक अधिकारियों को जानकारी दी और पुलिस से भी संपर्क किया. महिला का आरोप है कि लॉकर में रखे उसके सोने के गहने चोरी हो गए हैं. हालांकि, दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि लॉकर में जबरदस्ती घुसने या छेड़छाड़ के कोई निशान नहीं दिखे. क्राइम ब्रांच से मौके पर आई टीम ने लॉकर की जांच भी की.  

पुलिस की जांच में अब तक क्या आया सामने?

बैंक लॉकर में चोरी होने की खबर मिलने के साथ कई लॉकर होल्डर अपना कीमती सामान वेरिफाई करने के लिए ब्रांच पहुंचे. हालांकि, किसी भी दूसरे कस्टमर ने सामान चोरी या गायब हो जाने की शिकायत नहीं की. पुलिस ने भी जांच के दौरान पाया कि लॉकर की इन्वेंट्री चेक के दौरान कोई दूसरा लॉकर टूटा हुआ या छेड़छाड़ किया हुआ नहीं मिला. बैंक रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिकायत करने वाले के लॉकर को पहले भी एक्सेस किया गया था.

इस पर केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है. पुलिस ने कहा कि वे जांच के हिस्से के तौर पर CCTV फुटेज और बैंक रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं. पूछताछ जारी है. सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. कुछ यूजर्स का मानना है कि यह बैंक लॉकर में चोरी का मामला नहीं है, बल्कि कोई पारिवारिक विवाद या झगड़े का मामला है. जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती, यह बताना मुश्किल है कि यह क्रिमिनल केस है या पारिवारिक झगड़े का. 

क्या कहता है RBI का नियम?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, बैंक लॉकर में रखे सामान की जिम्मेदारी बैंक की होती है. ऐसे में चोरी, डकैती या किसी भी लापरवाही की जिम्मेदारी बैंक की होती है. नुकसान होने पर बैंक हर्जाने के रूप में लॉकर के सालाना किराये का 100 गुना पैसा देगा. हालांकि, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं या ग्राहक की गलती की वजह से हुए नुकसान की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती है. 

ये भी पढ़ें:

नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से टोल पर पेमेंट के लिए नया नियम लाने जा रही सरकार 

Published at : 21 Feb 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Bank Locker DELHI Delhi Bank Locker News Bank Locker Security
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बैंक लॉकर से गायब हुए 60 लाख रुपये के गहने, दिल्ली में महिला के दावे से बैंकिंग सिस्टम में हड़कंप
बैंक लॉकर से गायब हुए 60 लाख रुपये के गहने, दिल्ली में महिला के दावे से बैंकिंग सिस्टम में हड़कंप
बिजनेस
नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से टोल पर पेमेंट के लिए नया नियम लाने जा रही सरकार
नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से टोल पर पेमेंट के लिए नया नियम लाने जा रही सरकार
बिजनेस
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच भारत की लगी लॉटरी, सुनकर चीन-पाकिस्तान सबको लगेगी मिर्ची
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच भारत की लगी लॉटरी, सुनकर चीन-पाकिस्तान सबको लगेगी मिर्ची
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ की मार का खुद अमेरिकी ही बन रहे भुक्तभोगी, जेपी मॉर्गन ने बताया कैसा हुआ असर
ट्रंप के टैरिफ की मार का खुद अमेरिकी ही बन रहे भुक्तभोगी, जेपी मॉर्गन ने बताया कैसा हुआ असर
Advertisement

वीडियोज

US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Janhit: कांग्रेस को AI समिट से परेशानी क्यों ? | Bharat Mandapam | Youth Congress Protest | Delhi
Bharat Ki Baat: PDA पर नजर..सवर्णों के रूठने का डर? | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया? AI Summit में बवाल पर सटीक विश्लेषण !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff: क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
क्रिकेट
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?' टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?'भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
महाराष्ट्र
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
जनरल नॉलेज
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
हेल्थ
High Blood Pressure In Young Adults: 20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget