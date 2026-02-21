'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर

बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के सितारों को अक्सर किसी न किसी वजह से सोशल माडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. वहीं ओ रोमियो एक्टर शाहिद कपूर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान इंटरनेट पर एक्टर्स को मिलने वाली लगातार ट्रोलिंग पर अपनी राय शेयर की.

इंटरनेट पर सितारों की ट्रोलिंग को लेकर क्या बोले शाहिद कपूर?

द राइट एंगल पॉडकास्ट पर एक्टर ने कहा कि अपनी ज़िंदगी में पब्लिक ओपिनियन को आने देना और खुद को संभालकर रखना, चाहे इंटरनेट पर कोई कुछ भी कहे, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी है. शाहिद कपूर ने कहा, “यह एक मुश्किल सफ़र है क्योंकि आपको खुलना पड़ता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने सिस्टम में क्या और कितना बैठने देते हैं. क्या आप हर सुबह उठकर सबको खुश करना चाहते हैं या खुद को खुश करना चाहते हैं?”

एक्टर ने आगे कहा, “आपको खुद से बार-बार पूछना होगा, ‘क्या मैंने अच्छा समय बिताया? क्या इससे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिली? और क्या यह मेरी क्रिएटिव एनर्जी को सही तरह से दिखाता है?’ आखिर में, इससे मेरी कड़ी मेहनत और कुछ पाने की भावना पूरी होनी चाहिए.”

‘बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलो’

उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेट पर गुमनामी ने लोगों को अपनी सीमाएं भूलने पर मजबूर कर दिया है उन्होंने कहा, “मैं यह हर समय कहता हूं, चाहे कुछ भी हो, लोग मुझे पुराने ख्यालों का कह सकते हैं, लेकिन आपकी बोलने की औकात होनी चाहिए, तभी मुंह खोलना चाहिए, यह मुझे बचपन से सिखाया गया है.”

शाहिद कपूर ने आगे कहा, "पहले आप देखो कि आप कितने पानी में हो, फिर बात करो. तो आपको इन सबके बीच खुद को शांत रखना होगा, बेशक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन साथ ही खुद को पॉजिटिविटी से भरना होगा और खुद को सपोर्ट करना होगा."

शाहिद कपूर की हाल ही में ओ रोमियो हुई है रिलीज

बता दें कि शाहिद कपूर की साल 2026 की पहली फिल्म ओ रोमियो हाल ही में रिलीज हुई है. इसे विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है. ओ’रोमियो में शाहिद कपूर ने उस्तरा का रोल किया है जबकि तृप्ति डिमरी अफशां के किरदार में हैं. बाक के कलाकारों में दिशा पटानी, विक्रांत मैसी, फरीदा जलाल, हुसैन दलाल, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया और अविनाश तिवारी भी अहम रोल में हैं. कमीने, हैदर और रंगून जैसी मशहूर फिल्मों के बाद ओ’रोमियो शाहिद और विशाल की साथ में चौथी फिल्म है.

शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म

विशाल भारद्वाज की फिल्म के बाद, शाहिद कपूर इस साल के आखिर में होमी अदजानिया की कॉकटेल 2 में रश्मिका मंदाना और कृति सेनन के साथ नजर आएंगे. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कृति और रश्मिका फिल्म में लेस्बियन कपल का रोल करेंगी, लेकिन यह अभी कन्फर्म नहीं हुआ है. फिल्म की कई डिटेल्स अभी सीक्रेट रखी गई हैं.