कार खरीदने का है प्लान? इन बैंकों में कार लोन पर मिल रही है सबसे कम ब्याज दर, देखें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Car Loan Interest Rates India: आज के समय में कार सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि बहुत से लोगों की जरूरत बनती जा रही है. अपनी खुद की कार खरीदने का सपना आज भी बहुत से लोग देखते हैं. लेकिन बढ़ती कीमतों के चलते हर किसी के लिए कार खरीदना आसान नहीं होता है. कार की कीमत लाखों रुपये में होती है.

यही कारण है कि, ज्यादातर लोग कार खरीदने के लिए बैंक से कार लोन का सहारा लेते हैं. अगर आप भी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करना बेहद जरूरी है. सही बैंक चुनने से आपकी ईएमआई और कुल खर्च दोनों कम हो सकते हैं. आइए जानते हैं, देश के कुछ बड़े बैंकों की कार लोन ब्याज दरों के बारे में ताकि आप समझदारी से फैसला कर पाएं....

एसबीआई कार लोन ब्याज दर

देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) अपने ग्राहकों को 8.70 प्रतिशत की ब्याज दर से कार लोन उपलब्ध करवा रहा है. आपका क्रेडिट स्कोर, लोन की राशि के कारण बैंक ब्याज दरों में बदलाव कर सकता हैं. अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो, बैंक आपको किफायती दरों पर कार लोन ऑफर कर सकता हैं.

BOB कार लोन ब्याज दर

बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों को 8.15 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर से कार लोन ऑफर करता है.

ICICI बैंक कार लोन ब्याज दर

प्राइवेट क्षेत्र की दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्राहकों को 8.5 फीसदी की शुरुआती ब्याज दरों पर कार लोन ऑफर कर रहा है. लोन की रकम, आपका सिबिल स्कोर और दूसरे कारणों से बैंक की ब्याज दर बदल सकती है.

HDFC बैंक कार लोन ब्याज दर

एचडीएफसी बैंक के कार लोन के ब्याज दरों की बात करें तो, बैंक अपने ग्राहकों को 8.55 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर से कार लोन दे रही है. एचडीएफसी बैंक में भी ग्राहकों की पात्रता के आधार पर ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है.

केनरा बैंक कार लोन ब्याज दर

केनरा बैंक अपने ग्राहकों को 7.70 प्रतिशत की शुरुआती दर पर कार लोन उपलब्ध करवा रहा है. केनरा बैंक भी लोन राशि और ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर के आधार पर ब्याज दरों में बदलाव करती है.

यह भी पढ़ें: इंडिगो को 900 करोड़ की राहत? विमान इंजन रिफंड मामले पर अदालत सख्त, सीमा शुल्क विभाग से मांगा जवाब