LG और Tata Capital के IPO के बाद आज और कंपनी की धमाकेदार एंट्री, जानें GMP से लेकर हर डिटेल

Canara HSBC Life Insurance IPO: केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का आईपीओ (Canara HSBC Life Insurance IPO) आज शुक्रवार, 9 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. इसके लिए 14 अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकेगी. आईपीओ का प्राइस बैंड 100 रुपये से 106 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. केनरा एचएसबीसी लाइफ आईपीओ का लॉट साइज 140 इक्विटी शेयरों का है. इसके चलते निवेशकों को कम से कम 14840 रुपये का निवेश करना होगा. केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के आईपीओ के लिए एंकर निवेशकों को गुरुवार, 9 अक्टूबर को शेयर अलॉट कर दिए हैं.

IPO पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल

मेनबोर्ड सेगमेंट के इस आईपीओ का साइज 2517.5 करोड़ रुपये का है, जो पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जिसमें प्रमोटरों और एक निवेशकों के 23.75 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं. आईपीओ में ऑफर-फॉर-सेल विंडो के तहत केनरा बैंक 13.77 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगा, जो 14.5 परसेंटहिस्सेदारी के बराबर है, एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया-पैसिफिक) होल्डिंग्स लिमिटेड 47.5 लाख शेयर बेचेगा, जो 0.5 परसेंट हिस्सेदारी के बराबर है और पंजाब नेशनल बैंक 9.5 करोड़ इक्विटी शेयर बेचने का इरादा रखता है, जो 10 परसेंट हिस्सेदारी के बराबर है. हिस्सेदारी बेचने के बाद केनरा बैंक की एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में 36.50 परसेंट हिस्सेदारी होगी, एचएसबीसी इंश्योरेंस की 25.50 परसेंट हिस्सेदारी होगी और पीएनबी की 10 परसेंट हिस्सेदारी होगी.

GMP क्या कर रहे इशारा?

आज के समय में Canara HSBC Life Insurance देश में पब्लिक सेक्टर के बैंकों में तीसरा सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोवाइडर है. इसकी शुरुआत 2007 में की गई. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने 23.4 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल की समान अवधि के 18.7 करोड़ के मुकाबले 25.2 परसेंट ज्यादा है. अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) की बात करें, तो गुरुवार को ग्रे मार्केट में केनरा एचएसबीसी लाइफ के अनलिस्टेड शेयर 10 के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे. इसमें बीते तीन दिन से कोई बदलाव नहीं हुआ है. मौजूदा जीएमपी को देखते हुए लिस्टिंग के वक्त 9.43 परसेंट के मुनाफे की उम्मीद की जा रही है.

कब तक अलाॅट किए जाएंगे शेयर?

आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूश्नल बायर्स के लिए 50 परसेंट हिस्सा रिजर्व रहेगा, रिटेल निवेशकों के लिए 35 परसेंट और NIIs के लिए 15 परसेंटहिस्सा आरक्षित होगा. केनरा एचएसबीसी आईपीओ के लिए शेयर बुधवार, 15 अक्टूबर को अलॉट किए जाएंगे और कंपनी गुरुवार, 16 अक्टूबर को रिफंड शुरू करेगी, जबकि रिफंड के बाद उसी दिन आवंटियों के डीमैट खाते में शेयर जमा कर दिए जाएंगे. केनरा एचएसबीसी के शेयर शुक्रवार, 17 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं.

