#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसBusiness Idea: लाखों नहीं, बिना पैसे शुरू करें ये बिजनेस, घर बैठे होगी कमाई

Business Idea: लाखों नहीं, बिना पैसे शुरू करें ये बिजनेस, घर बैठे होगी कमाई

Buisness Ideas: अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं. जानिए कुछ ऐसे बिजनेस जो बिना निवेश के शुरू किए जा सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Jul 2026 07:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एआई टूल्स के उपयोग की ट्रेनिंग देकर पैसे कमाए जा सकते हैं।

Buisness Ideas: हर व्यक्ति नौकरी करना पसंद नहीं करता है. ऐसे में कई लोग अपना बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं, लेकिन ज्यादा निवेश के चलते अपना इरादा बदल देते हैं. हालांकि, ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपये की जरूरत हो. आज के समय में कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं, जिन्हें बिना दुकान या ऑफिस खोले भी शुरू किया जा सकता है. अगर सही योजना और स्किल का इस्तेमाल किया जाए तो बिना निवेश के भी आप अच्छी कमाई की जा सकती है.

बुजुर्गों को सिखाएं डिजिटल काम

आज कई ऐसे बुजुर्ग हैं, जो अकेले रहते हैं और उन्हें डिजिटल चीजों की नॉलेज कम होती है. ऐसे में आप उन्हें ऑनलाइन या उनके घर जाकर ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल, ऑनलाइन दवा मंगाने जैसी चीजों के बारे में सिखा सकते हैं. इसके लिए आप हर विजिट का चार्ज ले सकते हैं. आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं, जिन्हें इन सभी चीजों की नॉलेज नहीं होती है.

बैंक नहीं सुन रहा शिकायत तो कहां जाएं? RBI ने खुद बताया क्या करें और क्या नहीं

ऑनलाइन सामान की रीसेलिंग से कमाए पैसे

अगर आप बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई स्टॉक रखना नहीं चाहते तो आप Meesho जैसे प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं. अगर कोई ग्राहक ऑर्डर करता है तो कंपनी उसके पते पर सामान पहुंचा देगी और आपको उस ऑर्डर का कमीशन मिल जाएगा. अगर ऐसे कई सारे सामान बिकते हैं तो आपकी अच्छी कमाई हो सकती है, वो भी घर बैठे.

रिज्यूमे बनाकर पैसा कमाएं

आज के समय में कॉलेज खत्म होते ही ज्यादातर छात्र नौकरी के लिए अपना रिज्यूमे बनवाते हैं अगर आपको रिज्यूमे बनाना आता है तो आप ऑनलाइन रिज्यूमे बनाकर कमाई कर सकते हैं.

डिजिटल गाइड से भी होगा फायदा

आप जिस शहर में रहते हैं और उस शहर की अगर आपको अच्छी नॉलेज हैं तो आप अपने शहर के घूमने की जगहों की लिस्ट तैयार करके एक डिजिटल गाइड बना सकते हैं, जिसके बाद इसे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से बेचकर पैसे कमा सकते हैं. इस गाइड में आप अपने शहर के बेस्ट कैफे, ऐतिहासिक स्थलों और अन्य घूमने की जगहों की लिस्ट शामिल कर सकते हैं.

Google Pay और SBI के इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा 18000 का फायदा, जानें फीचर्स

AI टूल्स की ट्रेनिंग दे

आज के डिजिटल समय में कई छोटे बिजनेस और प्रोफेशलन AI टूल्स का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना सही तरीके से उन्हें नहीं आता है. अगर आपको AI टूल्स की अच्छी जानकारी है तो आप लोगों को AI का इस्तेमाल करके काम को आसान कैसे किया जाए, इसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं. आज के समय में हर कोई AI की अच्छी नॉलेज रखना चाहता है. आप लोगों को ऑनलाइन वर्कशॉप दे सकते हैं .साथ ही रेडीमेड प्रॉम्ट बेचकर भी कमाई की जा सकती है.

कुछ जरूरी बातों का रखें ध्यान

  • कुछ भी चीज शुरू करने से पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए.
  • पहले आप स्किल सीखें, उसके बाद सर्विस दें.
  • सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल जरूर बनाएं.
  • इससे लोग आप से बड़ी संख्या में जुड़ पाएंगे.
  • शुरुआती समय में अपनी फीस ज्यादा न रखें.
  • अपने ग्राहकों का फीडबैक जरूर लें.
  • अगर कोई कमी रहती है तो उसपर काम करें.
  • साथ ही अपना पोर्टफोलिया भी तैयार करें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
Business News Business Ideas Zero-Investment Business
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Business Idea: लाखों नहीं, बिना पैसे शुरू करें ये बिजनेस, घर बैठे होगी कमाई
Business Idea: लाखों नहीं, बिना पैसे शुरू करें ये बिजनेस, घर बैठे होगी कमाई
बिजनेस
RBI: बैंक नहीं सुन रहा शिकायत तो कहां जाएं? RBI ने खुद बताया क्या करें और क्या नहीं
बैंक नहीं सुन रहा शिकायत तो कहां जाएं? RBI ने खुद बताया क्या करें और क्या नहीं
बिजनेस
Google Pay और SBI के इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा 18000 का फायदा, जानें फीचर्स
गूगल पे और SBI के इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा 18000 का फायदा, जानें फीचर्स
बिजनेस
ITR: सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट क्यों नहीं, किन लोगों को मिलता है ज्यादा वक्त?
ITR: सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट क्यों नहीं, किन लोगों को मिलता है ज्यादा वक्त?
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जाली पासपोर्ट मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को 7 साल की सजा, CBI कोर्ट का फैसला
जाली पासपोर्ट मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को 7 साल की सजा, CBI कोर्ट का फैसला
मध्य प्रदेश
सोनम रघुवंशी के सरेंडर पर राजा के भाई बोले- 'इंसाफ की...'
सोनम रघुवंशी के सरेंडर पर राजा के भाई बोले- 'इंसाफ की...'
इंडिया
Xप्लेन: देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम् बिल पास
राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम् बिल पास
इंडिया
पूर्वी नेपाल में भड़की हिंसा, भारत से सटे 3 जिलों में कर्फ्यू. 1 की मौत
पूर्वी नेपाल में भड़की हिंसा, भारत से सटे 3 जिलों में कर्फ्यू. 1 की मौत
इंडिया
फैमिली को मुश्किलों से बचाने के लिए करें BJP..., धमकी का आरोप लगा बोले दीपके
फैमिली को मुश्किलों से बचाने के लिए करें BJP..., धमकी का आरोप लगा बोले दीपके
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget