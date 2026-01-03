यूनियन बजट को लेकर बड़ी अपडेट, वित्त मंत्रालय ने तेज की अंतिम तैयारियां, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Union Budget 2026: केंद्र की भाजपा सरकार साल 2026 के आम बजट की तैयारी में तेजी से जुटी हुई है. संकेत मिल रहे हैं कि यूनियन बजट 2026 को तय कार्यक्रम के अनुसार 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा. भले ही उस दिन रविवार पड़ रही हो, लेकिन फिलहाल इसमें किसी बदलाव की बात सामने नहीं आई है.

मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बजट से जुड़े प्रस्तावों और आंकड़ों को अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों में काम पूरे जोर-शोर से पर चल रहा है.

बजट सत्र की तारीख पर नजरें टिकीं

सरकार की ओर से अभी तक संसद के बजट सत्र को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की हैं. सत्र की शुरुआत कब होगी और यह कितने दिनों तक चलेगा, इसकी जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मिल पाएगी.

ऐसे में सांसदों के साथ-साथ कारोबारी और निवेशक भी इस ऐलान का इंतजार कर रहे हैं. जिससे वे अपनी आगे की रणनीति और तैयारी कर सकें.

कब होगा बजट पेश?

सरकार की ओर से हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता हैं. हालांकि, इस साल 1 फरवरी को रविवार पड़ रहा है. ऐसे में बजट की तारीख पेश करने की तिथि को लेकर संशय बना हुआ है. हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि, सरकार इस परंपरा को जारी रखते हुए 1 फरवरी को ही बजट पेश करेगी. रविवार होने के बाद भी सरकार समय पर बजट पेश करने को प्राथमिकता दे सकती हैं.

वित्त मंत्रालय अंतिम तैयारियों में जुटी

वित्त मंत्रालय की ओर से बजट को लेकर अंतिम तैयारियां की जा रही हैं. अलग-अलग विभागों से मिले आंकड़ों और सुझावों को मिलाकर बजट का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. मंत्रालय की ओर से सही समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया जा रहा है.

