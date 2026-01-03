हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबजटयूनियन बजट को लेकर बड़ी अपडेट, वित्त मंत्रालय ने तेज की अंतिम तैयारियां, जानें डिटेल

यूनियन बजट को लेकर बड़ी अपडेट, वित्त मंत्रालय ने तेज की अंतिम तैयारियां, जानें डिटेल

केंद्र की भाजपा सरकार साल 2026 के आम बजट की तैयारी में तेजी से जुटी हुई है. संकेत मिल रहे हैं कि यूनियन बजट 2026 को तय कार्यक्रम के अनुसार 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 03 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Union Budget 2026: केंद्र की भाजपा सरकार साल 2026 के आम बजट की तैयारी में तेजी से जुटी हुई है. संकेत मिल रहे हैं कि यूनियन बजट 2026 को तय कार्यक्रम के अनुसार 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा. भले ही उस दिन रविवार पड़ रही हो, लेकिन फिलहाल इसमें किसी बदलाव की बात सामने नहीं आई है.

मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बजट से जुड़े प्रस्तावों और आंकड़ों को अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों में काम पूरे जोर-शोर से पर चल रहा है. 

बजट सत्र की तारीख पर नजरें टिकीं

सरकार की ओर से अभी तक संसद के बजट सत्र को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की हैं. सत्र की शुरुआत कब होगी और यह कितने दिनों तक चलेगा, इसकी जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मिल पाएगी.

ऐसे में सांसदों के साथ-साथ कारोबारी और निवेशक भी इस ऐलान का इंतजार कर रहे हैं. जिससे वे अपनी आगे की रणनीति और तैयारी कर सकें.

कब होगा बजट पेश?

सरकार की ओर से हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता हैं. हालांकि, इस साल 1 फरवरी को रविवार पड़ रहा है. ऐसे में बजट की तारीख पेश करने की तिथि को लेकर संशय बना हुआ है. हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि, सरकार इस परंपरा को जारी रखते हुए 1 फरवरी को ही बजट पेश करेगी. रविवार होने के बाद भी सरकार समय पर बजट पेश करने को प्राथमिकता दे सकती हैं.  

वित्त मंत्रालय अंतिम तैयारियों में जुटी

वित्त मंत्रालय की ओर से बजट को लेकर अंतिम तैयारियां की जा रही हैं. अलग-अलग विभागों से मिले आंकड़ों और सुझावों को मिलाकर बजट का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. मंत्रालय की ओर से सही समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया जा रहा है.  

यह भी पढ़ें:  निर्यात बढ़ाने को लेकर सरकार का मास्टर प्लान! 6 साल तक कम ब्याज पर मिलेगा MSME लोन

Published at : 03 Jan 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Union Budget 2026 Budget 2026 Presentation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया अमेरिका का कच्चा चिट्ठा!
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया US का कच्चा चिट्ठा!
मध्य प्रदेश
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
टेलीविजन
2026 New Upcoming Shows: 2026 में इन नए शोज का होगा टीवी पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
क्रिकेट
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
Advertisement

वीडियोज

Amanraj Gill Interview: Haryanvi-Punjabi Hits, Viral Craze, Controversies और Artist Journey की पूरी कहानी
LIC की long term holding पर ITC crash का असर ITC market cap से दो दिन में करोड़ों गायब | PaisaLive
Rs 2000 Note को लेकर RBI का Latest Update और Exchange Process | Paisa Live
Indore दूषित पानी मामले में बहुत बड़ा खुलासा, अधिकारियों की मनमानी जान होश उड़ जाएंगे !
Sameer Anjaan का Interview: Salman Khan और Madhuri Dixit के साथ Bollywood की अंदर की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया अमेरिका का कच्चा चिट्ठा!
ईरान में प्रोटेस्ट के बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को दिया ऑफर तो भड़का ईरान, खोल दिया US का कच्चा चिट्ठा!
मध्य प्रदेश
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
टेलीविजन
2026 New Upcoming Shows: 2026 में इन नए शोज का होगा टीवी पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
क्रिकेट
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
6,6,6,6,6, 4..., हार्दिक पांड्या का तूफान, जड़ दिया पहला शतक; 62 गेंद में 66 पर थे फिर एक ओवर में पूरी कर ली सेंचुरी
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
ट्रेंडिंग
कोहरे की जीरो विजिबिलिटी हुई बोइंग 737 की दिल दहला देने वाली लैंडिंग- अब पायलट की हो रही तारीफ, वीडियो वायरल
कोहरे की जीरो विजिबिलिटी हुई बोइंग 737 की दिल दहला देने वाली लैंडिंग- अब पायलट की हो रही तारीफ
लाइफस्टाइल
सुबह-सुबह या रात के वक्त... कब सिर की चंपी करना ज्यादा फायदेमंद? जानें हकीकत
सुबह-सुबह या रात के वक्त... कब सिर की चंपी करना ज्यादा फायदेमंद? जानें हकीकत
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget