Crypto Market Today: इस साल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में लगातार तेजी और गिरावट देखने को मिली है. जनवरी महीने में $TRUMP टोकन और फरवरी में Pi Coin लॉन्च हुए. जिससे बाजार में तेज हलचल देखने को मिली.

साथ ही अक्टूबर में दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंची. हालांकि, नवंबर में इसमें गिरावट शुरु हो गई और दिसंबर महीने तक आते-आते यह 90,000 डॉलर की कीमत के नीचे फिसल गई है. आइए जानते हैं, आज अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी बाजार में कैसा प्रदर्शन कर रही हैं....

बिटकॉइन का हाल

कॉइनमार्केट कैप के अनुसार, आज यानी शुक्रवार 26 दिसंबर को बिटकॉइन में हल्की तेजी देखने को मिल रही है. पिछले 24 घंटे की तुलना में बिटकॉइन में करीब 1.46 प्रतिशत की तेजी है और यह करीब 88,996 डॉलर पर कारोबार कर रही है. पिछले एक सप्ताह के डेटा की बात करें तो, इस दौरान बिटकॉइन की कीमतों में सुधार देखने को मिला है. हालांकि, इसके बावजूद भी बिटकॉइन लगातार 90,000 डॉलर के नीचे कारोबार कर रही है.

बाजार जानकारों का मानना हैं कि, बिटकॉइन में आई इस गिरावट के पीछे ईटीएफ से लगातार हो रही निकासी एक कारण हो सकती है. अमेरिकी स्पॉट BTS ईटीएफ से पांच दिनों में 826 मिलियन डॉलर निकाले गए हैं. जिस कारण बिटकॉइन की कीमत में उतनी तेजी देखने को नहीं मिल रही है.

सोलाना, टीथर और एथेरियम का हाल

एथेरियम की कीमतों में भी पिछले 24 घंटे की तुलना में तेजी दर्ज की जा रही है. एथेरियम 1.18 फीसदी की उछाल के साथ 2,972.88 डॉलर पर ट्रेड क रही है. वहीं, सोलाना में हल्की तेजी देखने को मिल रही है. टीथर में हल्की गिरावट है. सोलाना 123.35 डॉलर और टीथर 0.9991 डॉलर पर कारोबार कर रही थी.

