Crypto Market Crash: क्रिप्टोकरेंसी बाजार में एक बार फिर तेज गिरावट देखने को मिल रही है. लगातार हो रही बिकवाली के दबाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. बीते कुछ दिनों से बिटकॉइन में तो जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है. क्रिप्टो बाजार में यह गिरावट तब शुरू हुई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन के तौर पर केविन वॉर्श को नामित किया था.

इसके बाद निवेशकों ने रिस्की एसेट्स से दूरी बनानी शुरू कर दी. भारी दबाव के चलते बिटकॉइन की कीमत 67,000 डॉलर से नीचे फिसल गई है. जबकि क्रिप्टो मार्केट कैप घटकर 2.27 ट्रिलियन डॉलर पर आ गया है. आइए जानते हैं, बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी का क्या हाल है.....

बिटकॉइन में जोरदार गिरावट

कॉइनमार्केटकैप के अनुसार सुबह करीब 11:45 बजे बिटकॉइन 66,656.83 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. आंकड़ों की बात करें तो, पिछले 24 घंटे में इसमें करीब 5.29 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही थी. वहीं, बीते 7 दिनों में बिटकॉइन लगभग 19.44 फीसदी टूट चुका है.

इन आंकड़ों से साफ है कि हाल के दिनों में क्रिप्टो बाजार पर दबाव बना हुआ है और बिटकॉइन में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. निवेशक लगातार बिटकॉइन की बिकवाली कर रहे हैं.

एथेरियम की मौजूदा स्थिति

कॉइनमार्केटकैप के अनुसार एथेरियम की मौजूदा कीमत करीब 1,962.48 डॉलर है. पिछले 24 घंटे में इसमें लगभग 5.53 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, बीते 7 दिनों में एथेरियम करीब 28.32 प्रतिशत टूट चुका है. जिससे साफ है कि एथेरियम पर हाल के दिनों में काफी दबाव बना हुआ है.

टीथर की कीमत

टीथर की कीमत फिलहाल लगभग 0.9988 डॉलर पर बनी हुई है. पिछले 24 घंटे में इसमें करीब 0.09 फीसदी की मामूली बढ़त देखने को मिली है. वहीं, 7 दिनों में इसमें लगभग 0.05 प्रतिशत की हल्की तेजी दर्ज की गई है. स्टेबल कॉइन होने की वजह से टीथर में ज्यादा उतार-चढ़ाव नजर नहीं आ रहा है.

बीएनबी, सोलाना और डॉजकॉइन की कीमत

बीएनबी की मौजूदा कीमत करीब 639.84 डॉलर है, जिसमें पिछले 24 घंटे में लगभग 7.42 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. जबकि बीते 7 दिनों में यह करीब 24.38 प्रतिशत कमजोर हुआ है. वहीं, सोलाना इस समय करीब 81.35 डॉलर पर कारोबार कर रहा है और इसमें पिछले 24 घंटे में लगभग 9.99 प्रतिशत की बड़ी गिरावट देखने को मिली है.

वहीं, पिछले 7 दिनों में यह करीब 29.37 फीसदी टूट चुका है. दूसरी ओर, डॉजकॉइन की मौजूदा कीमत लगभग 0.09320 डॉलर है. जिसमें बीते 24 घंटे में करीब 8.46 प्रतिशत की गिरावट आई है और पिछले 7 दिनों में यह लगभग 18.65 फीसदी कमजोर हुआ है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

