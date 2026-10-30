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हिंदी न्यूज़बिजनेसBinance में बड़ा साइबर अटैक, हैकर्स ने उड़ाए 50,000 करोड़; अब आगे क्या?

Binance में बड़ा साइबर अटैक, हैकर्स ने उड़ाए 50,000 करोड़; अब आगे क्या?

बिनांस में साइबर हमले की खबर ने क्रिप्टो जगत में हड़कंप मचा दिया है. स्कैमर्स ने बाइनेंस में 5.9 बिलियन डॉलर की सेंधमारी की है, जिसके बाद अरबों डॉलर के एसेट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 30 Oct 2026 09:03 AM (IST)
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Key points generated by AI, verified by newsroom
  • क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance पर 50,000 करोड़ का साइबर हमला हुआ.
  • कंपनी ने तुरंत कार्रवाई कर 21,000 करोड़ रुपये के सिक्के ब्लॉक किए.
  • यूजर्स का पैसा सुरक्षित है, रिकवरी में लंबा समय लग सकता है.
  • हमले से बिटकॉइन 4% गिरा, Binance नुकसान खुद वहन करेगा.

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है. इसमें हैकर्स ने लगभग 5.91 अरब  डॉलर (करीब 50,000 करोड़) मूल्य की डिजिटल संपत्तियों को अपना निशाना बनाया है.

कंपनी ने तुरंत उठाया कदम

बिनांस ने बताया कि एक्सचेंज पर जैसे ही साइबर हमले की उन्हें सूचना मिली, तभी तभी चोरों के डिजिटल अकाउंट्स तुरंत ब्लॉक कर दिए गए. इससे लगभग 2.5 अरब से 3 अरब डॉलर (21,000 करोड़ से ज्यादा) के सिक्के चोरों के पास होने के बावजूद बेकार हो गए हैं क्योंकि वे अब इन्हें खर्च या ट्रांसफर नहीं कर सकते. यानी कि लगभग आधा पैसा चोरों के हाथ लगने से बच गया.

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हालांकि, इनकी रिकवरी में लंबा वक्त लगेगा क्योंकि इसका प्रॉसेस काफी जटिल है. इसे इस तरह से समझें- सुरक्षा फर्मों ने हैकर्स के डिजिटल वॉलेट को ब्लॉक कर दिया है. इससे चोर अब उस 3 अरब डॉलर के फंड को न तो ट्रांसफर कर सकते हैं, न बेच सकते हैं और न ही उसे असली कैश में बदल सकते हैं. वह पैसा ब्लॉकचेन पर एक जगह अटक गया है. 

रिकवरी क्यों है मुश्किल?

फ्रीज किए गए डिजिटल एसेट्स में सबसे बड़ा हिस्सा Tether (USDT) और Circle (USDC) जैसे स्टेबलकॉइन्स का है. अब चूंकि ये कंपनियां अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत काम करती हैं इसलिए बाइनेंस को यह पैसा वापस पाने के लिए कई देशों की अदालतों, FBI जैसी जांच एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, जिसमें महीनों या सालों लग सकते हैं. हालांकि, बाइनेंस ने यूजर्स से कहा है कि उनके पैसे सुरक्षित हैं और उनकी सिक्योरिटी टीम मामले की जांच कर रही है. 

क्रिप्टो मार्केट में अफरा-तफरी

बाइनेंस में साइबर अटैक की खबर से बिटकॉइन आज में 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यह 78,000 डॉलर के अपने मजबूत स्तर से नीचे फिसल गया.

बाइनेंस के पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ (CZ) और को-फाउंडर यी हे ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि एक्सचेंज के पास पर्याप्त रिजर्व है और इस हैक से यूजर्स के व्यक्तिगत फंड पर कोई आंच नहीं आएगी, सारा नुकसान एक्सचेंज खुद वहन करेगा.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
Binance Binance Hack
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