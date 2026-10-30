आज बैंक खुला है ना? ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें RBI की हॉलिडे लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज 30 अक्टूबर को देशभर में सभी बैंक खुले रहेंगे.

आज के बाद 31 अक्टूबर को गुजरात में बैंक बंद रहेंगे.

नवंबर में क्षेत्रीय त्योहारों के कारण कई छुट्टियां होंगी.

बैंक बंद होने पर डिजिटल बैंकिंग, एटीएम सेवाएं उपलब्ध रहेंगी.

अगर आप सोच रहे हैं कि आज बैंक जाकर कोई जरूरी काम निपटा आएंगे, तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपके शहर या राज्य में बैंक खुला भी है या नहीं. त्योहारों के मौसम में कई छुट्टियां पड़ती हैं, लेकिन देश भर में बैंक कुछ ही मौकों पर एक साथ बंद रहते हैं. बाकी की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों और क्षेत्रीय अवसरों पर निर्भर करती हैं,

जैसे कि कल 29 अक्टूबर को करवा चौथ के मौके पर हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद थे. उत्तराखंड सरकार ने भी करवा चौथ के अवसर पर 29 अक्टूबर को महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी. इन्हीं सबके चलते बैंक के काम से घर से निकलने से पहले एक बार छुट्टियों का शेड्यूल चेक कर लें ताकि ब्रांच विजिट करने में समय की बर्बादी न हो.

आज बैंक खुला हैया बंद?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, आज 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को देश भर में किसी भी शहर में बैंक की छुट्टी नहीं है. सभी राज्यों और शहरों में सभी सरकारी, निजी और ग्रामीण बैंक पूरी तरह से खुले रहेंगे और सामान्य दिनों की तरह कामकाज जारी रहेगा.

29 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में करवा चौथ की छुट्टी के बाद अब सीधे 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात में बैंक बंद रहेंगे. इस बीच, बैंक ग्राहकों को नवंबर में आने वाली छुट्टियों का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि इस दौरान कई त्योहारों और क्षेत्रीय आयोजनों की वजह से अलग-अलग राज्यों में बैंक शाखाओं के कामकाज पर असर पड़ सकता है. इन छुट्टियों में दीवाली, निंगोल चक्कौबा, वांगला महोत्सव, छठ पूजा, इगास-बगवाल, सेंग कुट स्नेम, गुरु नानक जयंती और कनकदास जयंती शामिल हैं.

बैंक ग्राहकों को अपने इलाके के हिसाब से छुट्टियों की लिस्ट देख लेनी चाहिए क्योंकि बैंक कब बंद रहेंगे, यह वहां मनाए जाने वाले क्षेत्रीय त्योहारों या खास मौकों पर निर्भर करता है. त्योहारों के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी छुट्टी रहती है.

डिजिटल सेवाओं की लें मदद

बैंक बंद होने का मतलब यह नहीं है कि ग्राहक बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. फंड ट्रांसफर से लेकर बिल पेमेंट और अकाउंट मैनेज करने तक का काम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI), इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशनके जरिए घर पर बैठकर आसानी से हो जाता है. कैश के लिए ATM भी उपलब्ध है. हालांकि, बड़ा अमाउंट जमा करने, चेक प्रोसेस कराने, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने या शाखा से जुड़े कामों के लिए आपको बैंक खुलने तक का इंतजार करना होगा.

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