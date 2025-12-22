हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday Alert: इस हफ्ते चार दिन बंद रहेंगे बैंक, जाने से पहले जरूर देखें हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday Alert: इस हफ्ते चार दिन बंद रहेंगे बैंक, जाने से पहले जरूर देखें हॉलिडे लिस्ट

अगर आने वाले दिनों में आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो बैंक जाने का प्लान बनाने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. बैंक जाने से पहले देखें छुट्टियों की लिस्ट.. 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 22 Dec 2025 02:54 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bank Holidays December 2025: अगर आने वाले दिनों में आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो बैंक जाने का प्लान बनाने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. दरअसल, इस हफ्ते बैंकों में कई छुट्टियां पड़ने वाली हैं. क्रिसमस और दूसरे कारणों की वजह से अलग-अलग शहरों में बैंक चार दिन तक बंद रहेंगे. हालांकि, इस दौरान ग्राहक बैंक की ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं. 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर साल पहले से बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी करता हैं. जिसमें बताया जाता है कि किस तारीख को और किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में बैंक जाने से पहले अपने शहर की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर देखनी चाहिए. ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 

24 दिसंबर की बैंक छुट्टी

24 दिसंबर बुधवार को मेघालय और मिजोरम में बैंकों की छुट्टियों की घोषणा की गई है. क्रिसमस ईव के चलते यहां बैंक बंद रहने वाले हैं. अगर आप इन दोनों जगहों पर रहते हैं तो, आपको बैंक शाखा जाने से बचना चाहिए. मेघालय और मिजोरम को छोड़कर देश के सभी शहरों में बैंक खुले रहेंगे. 

25 दिसंबर बैंक हॉलिडे

25 दिसंबर गुरुवार को पूरे देश में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा. क्रिसमस को लेकर देश के सभी शहरों के बैंकों में छुट्टी का ऐलान किया गया है. इस दिन आपको बैंक जाने से बचना चाहिए.   

26 और 27 दिसंबर की बैंक छुट्टी

26 दिसंबर शुक्रवार को हरियाणा राज्य में शहीद उधम सिंह जयंती को लेकर बैंक बंद रहेंगे. वहीं, मेघालय, मिजोरम और तेलंगाना में क्रिसमस को लेकर बैंक बंद करने की घोषणा की गई है. इसके अगले दिन यानी 27 दिसंबर को महीने का चौथा शनिवार है. इस कारण पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं. पूरे देश में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टी होती है. 

Published at : 22 Dec 2025 02:54 PM (IST)
