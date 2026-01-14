हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमकर संक्रांति के दिन बैंक खुले हैं या बंद? जानें आपके शहर में RBI ने क्यों दी छुट्टी

मकर संक्रांति के दिन बैंक खुले हैं या बंद? जानें आपके शहर में RBI ने क्यों दी छुट्टी

मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे देश में लोग त्योहार की खुशियां मना रहे हैं. हालांकि बैंकिंग सेवाओं को लेकर आपको सावधानी बरतनी चाहिए.  14 जनवरी 2026 को कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 14 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Banks Closed On 14 January: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे देश में लोग त्योहार की खुशियां मना रहे हैं. हालांकि बैंकिंग सेवाओं को लेकर आपको सावधानी बरतनी चाहिए.  14 जनवरी 2026 को कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि अन्य राज्यों में शाखाएं सामान्य रूप से कामकाज करेंगी. इसका कारण स्थानीय त्योहार और राज्य स्तर की छुट्टियां हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के द्वारा हर साल बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी की जाती हैं.  

अगर आज आप किसी जरूरी काम से बैंक ब्रांच जाने की योजना बना रहे हैं तो, जाने से पहले अपने शहर की बैंक हॉलिडे स्थिति चेक करना बेहद जरूरी है. ऐसा करने से आप अनावश्यक समय और यात्रा की परेशानी से बच सकते हैं. आइए जानते हैं, आज कौन-कौन से शहर में बैंक बंद हैं?

इन शहरों में बैंक रहेंगे बंद

आरबीआई ने जनवरी महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है. इसके अनुसार, 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और माघ बिहू के चलते कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और ईटानगर में सभी बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा. ऐसे में अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो आपको बैंक जाने से परहेज करना चाहिए.  

ऑनलाइन सुविधाएं रहेगी चालू

मकर संक्रांति के चलते भले ही बैंक शाखाओं को बंद करने का फैसला लिया गया है. हालांकि, इस दौरान ग्राहकों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधाएं चालू रहेगी. छुट्टी के दिन भी आप यूपीआई के जरिए पैसा भेज या मंगवा सकते हैं.

इसके अलावा नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप के माध्यम से बिजली, पानी, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच और अन्य जरूरी बिलों का भुगतान आसानी से किया जा सकता है. यानी बैंक बंद होने के बावजूद आपके रोजमर्रा के बैंक से संबंधित डिजिटल काम पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. 

यह भी पढ़ें: आज 14 जनवरी को इतना महंगा हो गया सोने-चांदी का भाव, जानिए 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च 

Published at : 14 Jan 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Bank Holiday Today Banks Closed On 14 January
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: बिना वोटर ID भी कर सकते हैं मतदान, ये 12 दस्तावेज आएंगे काम, जानिए वोटिंग से जुड़ी जरूरी बातें
BMC चुनाव: वोटर ID नहीं है तो ये 12 दस्तावेज भी आ जाएंगे काम, जानिए मतदान से जुड़ी जरूरी बातें
क्रिकेट
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, हाइट कम लेकिन हुनर सबसे ऊंचा!
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, हाइट कम लेकिन हुनर सबसे ऊंचा!
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
Advertisement

वीडियोज

आधुनिक Indian Army की ताकत देख कांप उठेगा चीन-पाकिस्तान ! | Indian Army | Breaking
Iran Protest :Trump ने तैयार कर लिया ईरान की बर्बादी का पूरा प्लान, मीटिंग में हो गई हमले की तैयारी!
America-Iran Tension: अमेरिका ने इमरजेंसी मीटिंग में हो गया कुछ बड़ा FINAL? | Trump | Khamenei
ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: बिना वोटर ID भी कर सकते हैं मतदान, ये 12 दस्तावेज आएंगे काम, जानिए वोटिंग से जुड़ी जरूरी बातें
BMC चुनाव: वोटर ID नहीं है तो ये 12 दस्तावेज भी आ जाएंगे काम, जानिए मतदान से जुड़ी जरूरी बातें
क्रिकेट
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, हाइट कम लेकिन हुनर सबसे ऊंचा!
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, हाइट कम लेकिन हुनर सबसे ऊंचा!
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
बिहार
अब मिलेगा दो-दो बंगला! नीतीश कैबिनेट के फैसले पर चढ़ा सियासी पारा, विपक्ष ने खड़े किए सवाल
अब मिलेगा दो-दो बंगला! नीतीश कैबिनेट के फैसले पर चढ़ा सियासी पारा, विपक्ष ने खड़े किए सवाल
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
हेल्थ
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां, जानें कौन हैं इनके मालिक?
ये हैं दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां, जानें कौन हैं इनके मालिक?
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget