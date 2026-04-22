बीयर पीने वाले सावधान! अब इसकी भी होने वाली है कमी, एक तो गर्मी ऊपर से अब ड्रिंक्स पर संकट

US- Iran Tensions: यूएस और ईरान के बीच चल रहे टेंशन के बीच अब भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर आई है. अगर आप भी गर्मी से निपटने के लिए ठंडी- ठंडी बीयर पीते हैं तो इसका स्टॉक लाकर रख लीजिए. क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी कमी पड़ जाए और कीमत में भी इजाफा हो जाए. ये जानकारी सिर्फ बीयर पीने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि डायट कोक या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीने वालों के लिए भी है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल यूएस और ईरान के युद्ध की वजह से भारत में एल्युमीनियम सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है. जिसकी वजह से अब भारत में कैन वाली बीयर और डायट कोक की कमी की खबरें सामने आने लगी हैं. बढ़ती हुई गर्मी में ये खबर लोगों के लिए काफी परेशानी भरी है. ये समस्या सबसे पहले मुंबई से सामने आई, इसके बाद दिल्ली-NCR, बेंगलुरु और पुणे में भी कमी देखने को मिल रही है.

एल्युमीनियम कैन की हो रही कमी

कोल्ड ड्रिंक्स और कैन वाली सारी ही ड्रिंक्स की इन दिनों कमी है, क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से ग्लोबली एल्युमीनियम कैन की सप्लाई प्रभावित हो रही है. जिससे कैन बनाने के लिए कच्चा माल समय पर नहीं मिल पा रहा है. इसके अलावा शीशे की बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाली LPG की कमी की वजह से भी उत्पादन प्रभावित हो रहा है.

महंगी हो सकती हैं ड्रिंक्स!

कैन की कमी के चलते अब कंपनियां UAE, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया से एल्युमीनियम कैन मंगवा रही हैं. जो पहले से 25- 30 प्रतिशत तक महंगे हैं. ग्लास बोतलों की कीमत में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है और बाकी पैकेजिंग मटेरियल भी 20–25 प्रतिशत महंगे हो गए हैं. इसके चलते ही अब लगता है कि आने वाले समय में कैन वाली ड्रिंक्स के साथ ही बोतल में आने वाली ड्रिंक्स की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है.