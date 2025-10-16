हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअब आया ऊंट पहाड़ के नीचे... चीन ने ऐसी दबाई दुखती नस, बिलबिलाए अमेरिका ने भारत से मांगी मदद

अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे... चीन ने ऐसी दबाई दुखती नस, बिलबिलाए अमेरिका ने भारत से मांगी मदद

US seeks Help from India: रेयर अर्थ के मामले में चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल के खिलाफ अमेरिका ने अब भारत से मदद की मांग की है. अमेरिका ने चीन के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का आह्वान किया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 16 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

US seeks Help from India: अमेरिका पिछले कुछ समय से भारत से लगातार पंगे ले रहा है. कभी टैरिफ लगा रहा है, तो कभी रूस से तेल की खरीद को लेकर पेनाल्टी लगाई जा रही है. अब जब चीन ने अमेरिका की दुखती नस दबा दी, तो बिलबिलाया अमेरिका अब भारत से मदद मांगने के लिए मजबूर हुआ. दरअसल, हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर प्रतिबंध और कड़े करने का ऐलान किया.

रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल की लिस्ट में ये शामिल

चीन ने पहले अप्रैल में सात रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है. अब इस लिस्ट में पांच और रेयर अर्थ शामिल कर लिए गए है जिनमें  होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, यूरोपियम और यटरबियम शामिल हैं. पहले के सात रेयर अर्थ में-  सैमेरियम, गैडोलीनियम, टेरबियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और यट्रियम शामिल थे.

चीन के रूख से नाराज अमेरिका

अब जाहिर सी बात है कि इससे अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों पर असर पड़ेगा क्योंकि इन रेयर अर्थ का इस्तेमाल स्मार्टफोन बनाने से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल और विंड टर्बाइन तक में होता है. रेयर अर्थ के लिए अमेरिका की चीन पर निभर्रता काफी ज्यादा है. अमेरिका चीन से 70 परसेंट तक रेयर अर्थ मंगाता है. चीन के इस रूख ने अमेरिका को परेशान कर दिया है. पहले इस पर पलटवार करते हुए चीनी प्रोडक्ट्स पर 100 परसेंट टैरिफ लगाया गया और अब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस मामले में भारत से मदद मांगी है.

अमेरिका ने भारत से मांगी मदद

CNBC को दिए एक इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा, ''हम अपने यूरोपीय सहयोगियों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत और एशियाई देशों के साथ बातचीत करेंगे और सभी मिलकर चीन के इस कदम के खिलाफ अपना रिएक्शंस देंगे. उनका कहना है कि चीन का यह कदम सिर्फ अमेरिका के लिए परेशानी की बात नहीं है.''

उनका कहना है कि दुनियाभर के तमाम देशों में रेयर अर्थ की सप्लाई बनी रहे इसके लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए. भारत पहले ही इसकी सप्लाई चेन में विविधता लाने के अमेरिका के प्रयासों में शामिल हो गया है. साल 2023 में भारत औपचारिक रूप से Minerals Security Finance Network (MSFN) का हिस्सा बन गया. यह अमेरिका के नेतृत्व में की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य रेयर अर्थ की सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ाना है.

 

ये भी पढ़ें:

अमेरिका-चीन के बीच फिर बढ़ी तनातनी, फायदे में रहेगा भारत; मिलेंगे एक से बढ़कर एक मौके

Published at : 16 Oct 2025 07:54 AM (IST)
Tags :
America INDIA CHINA Rare Earth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिल्ली NCR
JNU की जनरल बॉडी मीटिंग में बवाल, लेफ्ट और ABVP छात्रों में मारपीट, एक दूसरे पर लगाया आरोप
JNU की जनरल बॉडी मीटिंग में बवाल, लेफ्ट और ABVP छात्रों में मारपीट, एक दूसरे पर लगाया आरोप
इंडिया
Mughal Law For Women: मुगलकाल में मुस्लिम महिलाएं कैसे ले सकती थीं तलाक, किस मुगल बादशाह ने दिया कानूनी अधिकार
मुगलकाल में मुस्लिम महिलाएं कैसे ले सकती थीं तलाक, किस मुगल बादशाह ने दिया कानूनी अधिकार
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिल्ली NCR
JNU की जनरल बॉडी मीटिंग में बवाल, लेफ्ट और ABVP छात्रों में मारपीट, एक दूसरे पर लगाया आरोप
JNU की जनरल बॉडी मीटिंग में बवाल, लेफ्ट और ABVP छात्रों में मारपीट, एक दूसरे पर लगाया आरोप
इंडिया
Mughal Law For Women: मुगलकाल में मुस्लिम महिलाएं कैसे ले सकती थीं तलाक, किस मुगल बादशाह ने दिया कानूनी अधिकार
मुगलकाल में मुस्लिम महिलाएं कैसे ले सकती थीं तलाक, किस मुगल बादशाह ने दिया कानूनी अधिकार
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 14: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन, जानें- 14 दिनों का कलेक्शन
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
ट्रेंडिंग
ट्रेन में शख्स ने किन्नर को किस करने की जताई इच्छा! बदले में किन्नर ने मांग ली ये चीज- वीडियो वायरल
ट्रेन में शख्स ने किन्नर को किस करने की जताई इच्छा! बदले में किन्नर ने मांग ली ये चीज- वीडियो वायरल
हेल्थ
World Spine Day: न बैठ पाएंगे और न ही लेट पाएंगे, जानें रीढ़ के लिए कितना खतरनाक नॉर्मल लगने वाला पीठ दर्द?
न बैठ पाएंगे और न ही लेट पाएंगे, जानें रीढ़ के लिए कितना खतरनाक नॉर्मल लगने वाला पीठ दर्द?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget