Salary and Pension hike: केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कुछ कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी व पेंशन बढ़ने वाली है. दरअसल, सरकार ने पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (PSGICs), नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी के लिए मंजूरी दे दी है.

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस फैसले का मकसद कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना और वित्तीय क्षेत्र में पेंशनभोगियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है. सरकार ने यह भी बताया कि कुल मिलाकर इस फैसले से लगभग 46322 कर्मचारियों, 23570 पेंशनभोगियों और 23260 पारिवारिक पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है. सरकार ने कहा कि कुल मिलाकर इस फैसले से लगभग 46322 कर्मचारियों, 23570 पेंशनर्स और 23260 फैमिली पेंशनर्स को फायदा होने की उम्मीद है.

PSGIC कर्मचारियों की भी बढ़ेगी सैलरी

दरअसल, केंद्र सरकार ने सेवारत कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और फाइनेंशियल सेक्टर में पेंशनभोगियों की सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (PSGICs) के लिए वेतन संशोधन को मंजूरी दे दी है. PSGIC के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 01.08.2022 से लागू होगा. इससे उनके वेतन बिल में कुल बढ़ोतरी 12.41 परसेंट की होगी, जिसमें मौजूदा बेसिक पे और महंगाई भत्ते में 14 परसेंट की बढ़ोतरी शामिल है.

इस संशोधन से कुल 43247 PSGIC कर्मचारियों को फायदा होगा. इस संशोधन में 01.04.2010 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए NPS योगदान को 10 परसेंट से बढ़ाकर 14 परसेंट करने का भी प्रावधान है.

कुल कितना आएगा खर्च?

फैमिली पेंशन को भी 30 परसेंट की एक समान दर पर रिवाइज किया गया है. इससे कुल 15582 मौजूदा फैमिली पेंशनर्स में से 14615 फैमिली पेंशनर्स को फायदा होगा. इस संशोधन से कुल वित्तीय खर्च 8170.30 करोड़ होगा, जिसमें वेतन संशोधन के बकाए के लिए 5822.68 करोड़, NPS के लिए 250.15 करोड़ और फैमिली पेंशन के लिए 2,097.47 करोड़ शामिल हैं.

PSGIC में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL), ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIICL), जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC), और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (AICIL) शामिल हैं.

नाबार्ड कर्मचारियों को भी फायदा

सरकार ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और पेंशन रिवीजन को भी मंजूरी दे दी है. उनके वेतन में यह संशोधन 1 नवंबर, 2022 से लागू होगा और इसके तहत NABARD के सभी ग्रुप 'A', 'B' और 'C' के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में लगभग 20 परसेंट की बढ़ोतरी की जाएगी.

इससे लगभग 3800 रिटायर्ड और पूर्व कर्मचारियों को फायदा होगा. वेतन रिवीजन से सालाना वेतन बिल में लगभग 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा और बकाए का कुल भुगतान लगभग 510 करोड़ होगा. पेंशन रिवीजन के लिए 50.82 करोड़ का एकमुश्त बकाया भुगतान होगा और NABARD के 269 पेंशनभोगियों और 457 फैमिली पेंशनभोगियों को हर महीने पेंशन भुगतान में 3.55 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा.

RBI पेंशनर्स को भी बेनिफिट

सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के रिटायर कर्मचारियों के लिए पेंशन और फैमिली पेंशन में बदलाव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत, 1 नवंबर 2022 से बेसिक पेंशन प्लस महंगाई राहत पर पेंशन और फैमिली पेंशन में 10 परसेंट की बढ़ोतरी की जाएगी. इससे सभी रिटायर लोगों के लिए बेसिक पेंशन में 1.43 गुना की बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी मंथली पेंशन में काफी सुधार होगा. इस बदलाव से कुल 30769 लोगों को फायदा होगा, जिसमें 22,580 पेंशनर्स और 8189 फैमिली पेंशनर्स शामिल हैं.

संशोधन से कुल फाइनेंशियल खर्च का अनुमान 2696.82 करोड़ है, जिसमें बकाया के लिए 2485.02 करोड़ का एकमुश्त भुगतान और 211.80 करोड़ का सालाना खर्च शामिल है.

