एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ नया ड्रीमलाइनर; 8 साल बाद मिला लाइन फिट विमान, जानें डिटेल

Air India Dreamliner: टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने पहली बार ‘लाइन फिट’ बोइंग 787-9 विमान की आपूर्ति हासिल की है. यह आठ साल से अधिक समय में विमानन कंपनी के बेड़े में शामिल होने वाला पहला ‘ड्रीमलाइनर’ भी है. विमानन उद्योग में ‘लाइन फिट’ का मतलब होता है कि कोई उपकरण, सिस्टम या फीचर विमान के विनिर्माण (असेंबली) की प्रक्रिया के दौरान ही विमान में लगाया जाए, न कि बाद में.

अधिकारी ने दी जानकारी

एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि एयर इंडिया ने सात जनवरी को सिएटल में बोइंग के एवरेट कारखाने में ‘ड्रीमलाइनर’ का स्वामित्व हासिल किया. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा निरीक्षण के बाद इस विमान के अगले कुछ दिन में भारत पहुंचने की उम्मीद है. जनवरी 2022 में निजीकरण के बाद एयर इंडिया द्वारा लिया जाने वाला यह पहला ‘लाइन फिट’ ड्रीमलाइनर है.

एयर इंडिया ने आखिरी बार ‘लाइन फिट’ ड्रीमलाइनर अक्टूबर 2017 में हासिल किया था. जब विमानन कंपनी सरकार के स्वामित्व में थी. अधिकारी ने बताया कि यह नवीनतम विमान उसका पहला ‘वाइड-बॉडी’ विमान है और 2023 में ऑर्डर किए गए 220 बोइंग विमान में से 52वां विमान है.

एयर इंडिया एक्सप्रेस को पहले ही ‘नैरो-बॉडी’ बोइंग 737-8 के 51 विमान की आपूर्ति मिल चुकी है. इसमें दिसंबर के अंत में शामिल किया गया उसका पहला ‘लाइन फिट’ विमान भी शामिल है.

एयरबस और बोइंग विमान का ऑर्डर

टाटा समूह द्वारा जनवरी 2022 में अधिग्रहण के बाद, एयर इंडिया ने 350 एयरबस और 220 बोइंग विमान का ऑर्डर दिया. एयरबस के ऑर्डर में से 6 ए350 विमान पहले ही एयर इंडिया के बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं. एयर इंडिया के पास पहले से ही विस्तारा के 26 बी787-8 और 6 बी787-9 विमान हैं.

विस्तारा का विलय एयर इंडिया में हो चुका है. एयर इंडिया समूह के पास वर्तमान में 300 से अधिक विमान हैं. जिनमें से 185 विमान एयर इंडिया के हैं और शेष एयर इंडिया एक्सप्रेस के हैं.अधिकारी ने बताया कि पुराने करीब एक दर्जन ड्रीमलाइनर विमान नए रूप में 2026 तक सेवा में लौट सकते हैं.

