हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसएयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ नया ड्रीमलाइनर; 8 साल बाद मिला लाइन फिट विमान, जानें डिटेल

एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ नया ड्रीमलाइनर; 8 साल बाद मिला लाइन फिट विमान, जानें डिटेल

टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने पहली बार ‘लाइन फिट’ बोइंग 787-9 विमान की आपूर्ति हासिल की है. यह आठ साल से अधिक समय में विमानन कंपनी के बेड़े में शामिल होने वाला पहला ‘ड्रीमलाइनर’ भी है...

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 08 Jan 2026 03:14 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Air India Dreamliner: टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने पहली बार ‘लाइन फिट’ बोइंग 787-9 विमान की आपूर्ति हासिल की है. यह आठ साल से अधिक समय में विमानन कंपनी के बेड़े में शामिल होने वाला पहला ‘ड्रीमलाइनर’ भी है. विमानन उद्योग में ‘लाइन फिट’ का मतलब होता है कि कोई उपकरण, सिस्टम या फीचर विमान के विनिर्माण (असेंबली) की प्रक्रिया के दौरान ही विमान में लगाया जाए, न कि बाद में. 

अधिकारी ने दी जानकारी

एक अधिकारी ने  गुरुवार को बताया कि एयर इंडिया ने सात जनवरी को सिएटल में बोइंग के एवरेट कारखाने में ‘ड्रीमलाइनर’ का स्वामित्व हासिल किया. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा निरीक्षण के बाद इस विमान के अगले कुछ दिन में भारत पहुंचने की उम्मीद है. जनवरी 2022 में निजीकरण के बाद एयर इंडिया द्वारा लिया जाने वाला यह पहला ‘लाइन फिट’ ड्रीमलाइनर है.

एयर इंडिया ने आखिरी बार ‘लाइन फिट’ ड्रीमलाइनर अक्टूबर 2017 में हासिल किया था. जब विमानन कंपनी सरकार के स्वामित्व में थी. अधिकारी ने बताया कि यह नवीनतम विमान उसका पहला ‘वाइड-बॉडी’ विमान है और 2023 में ऑर्डर किए गए 220 बोइंग विमान में से 52वां विमान है.

एयर इंडिया एक्सप्रेस को पहले ही ‘नैरो-बॉडी’ बोइंग 737-8 के 51 विमान की आपूर्ति मिल चुकी है. इसमें दिसंबर के अंत में शामिल किया गया उसका पहला ‘लाइन फिट’ विमान भी शामिल है. 

एयरबस और बोइंग विमान का ऑर्डर 

टाटा समूह द्वारा जनवरी 2022 में अधिग्रहण के बाद, एयर इंडिया ने 350 एयरबस और 220 बोइंग विमान का ऑर्डर दिया. एयरबस के ऑर्डर में से 6 ए350 विमान पहले ही एयर इंडिया के बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं. एयर इंडिया के पास पहले से ही विस्तारा के 26 बी787-8 और 6 बी787-9 विमान हैं.

विस्तारा का विलय एयर इंडिया में हो चुका है. एयर इंडिया समूह के पास वर्तमान में 300 से अधिक विमान हैं. जिनमें से 185 विमान एयर इंडिया के हैं और शेष एयर इंडिया एक्सप्रेस के हैं.अधिकारी ने बताया कि पुराने करीब एक दर्जन ड्रीमलाइनर विमान नए रूप में 2026 तक सेवा में लौट सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बेटे के निधन से अनिल अग्रवाल पर टूटा दुखों का पहाड़, 75% संपत्ति दान का ऐलान; जानिए बिहार के एक छोटे शहर से मेटल किंग बनने की कहानी

Published at : 08 Jan 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Air India Dreamliner Tata Group Air India News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
इंडिया
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Advertisement

वीडियोज

Delhi Bulldozer Action: Delhi के तुर्कमान गेट इलाके में फिर गरजा बुलडोजर | Turkman Gate
Delhi Vidhansabha में Atishi के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सिख गुरू के अपमान का लगा आरोप
Turkman Gate Row: तुर्कमान गेट हिंसा का CCTV फुटेज आया सामने, पुलिस जुटी आरोपियों की तालाश में
Delhi Vidhansabha में Delhi BJP ने Atishi के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, सदस्यता रद्द करने की उठाई मांग
Delhi Bulldozer Action: तुर्कमान गेट हिंसा, कितने किरदार, कितने गुनहगार? | Turkman Gate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
इंडिया
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
बॉलीवुड
‘सबकी बियर्ड क्यों है? हर कोई पुष्पा बन रहा है’, ग्रे शेड वाले हीरो पर गुलशन देवैया का तंज
‘सबकी बियर्ड क्यों है? हर कोई पुष्पा बन रहा है’, ग्रे शेड वाले हीरो पर गुलशन देवैया का तंज
रिलेशनशिप
Modern Dating Culture: आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
यूटिलिटी
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
Home Tips
Cabbage Cleaning Tips: पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget