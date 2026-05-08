Viral Video: स्कूल- कॉलेज या ऑफिस में ही कभी- कभी जब नौकरी से मन भर जाता है तो हम कहते हैं, कहीं जाकर चाय की दुकान खोल लें फायदा रहेगा. तो कई लोग इसी तरह के कई और बिजनेस के बारे में भी प्लानिंग करते हैं. इन दिनों तो पहाड़ों पर मैगी बेचने की बातें भी होती हैं. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ये बिजनेस ही बेस्ट है.

पहाड़ों पर मैगी का बिजनेस

सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर एक युवक ने अपना वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में ये युवक पहाड़ों में कहीं यानी हिमाचल या उत्तराखंड में मैगी बेच रहा है. इस युवक ने वीडियो में मैगी बनाते हुए और लोगों को परोसते हुए भी दिखाया. इतना ही नहीं युवक ने वीडियो में ये भी बताया उसने एक ही दिन में इतनी कमाई कर ली है जितनी कोई व्यक्ति एक महीने में कमाता होगा. यहां देखें वीडियो:

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1 दिन में 21 हजार

इस युवक ने एक प्लेट मैगी 70 रुपये के हिसाब से बेची है. एक दिन में करीब 300 से 350 प्लेट बेचने पर युवक ने 21 हजार रुपये कमा लिए. वीडियो देख हर कोई हैरान रह गया है, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है. इस वीडियो पर कई लोग कमेंट कर कह रहे हैं कि उन्हें भी पहाड़ों में जाना है. कई लोग कह रहै हैं कि जॉब छोड़कर पहाड़ों में ही मैगी ही बेच लेते हैं.

बता दें कि असल में ये जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है. भले ही दूर से देखने पर हमें लगता है कि एक दिन में इतनी हजारों कमाई हो गई है तो महीनेभर में कितनी होगी. लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि कई बार ऐसा भी समय आता है जब एक भी ग्राहक नहीं होता है. ऐसे में समय में काफी दक्कतों का सामना करना पड़ता है.

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