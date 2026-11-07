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हिंदी न्यूज़बिजनेसदीवाली से एक दिन पहले क्या बढ़ गए LPG के रेट? चेक करें पटना से मुंबई तक का भाव

दीवाली से एक दिन पहले क्या बढ़ गए LPG के रेट? चेक करें पटना से मुंबई तक का भाव

दिल्ली में आज 14.2 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 942 रुपये में बिक रहा है. कल भी इसकी कीमत 942 रुपये थी. यानी कल से लेकर अब तक एलपीजी की कीमत में बदलाव 0 है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 07 Nov 2026 07:27 AM (IST)
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  • दीपावली पूर्व घरेलू LPG सिलेंडर कीमतें स्थिर, मिली राहत.
  • कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम लगातार तीसरे माह बढ़े.
  • इससे होटल-रेस्तरां जैसे व्यवसायों का संचालन महंगा हुआ.

देश में त्योहारी सीजन के बीच LPG सिलेंडर की कीमतों में लोगों की नजरें टिकी हुई हैं. आज दीवाली से एक दिन पहले ग्राहक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कहीं आज घरेलू रसोई गैस या कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ तो नहीं गए.

7 नवंबर, 2026 के लिए जारी ताजा कीमतों के अनुसार, सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने आज 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. यह घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है.

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भारत में घरों में खाना पकाने के लिए आमतौर पर घरेलू LPG सिलेंडर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है. इनकी कीमतों में होने वाला बदलाव सीधे तौर पर परिवार के मासिक बजट पर असर डाल सकता है, खासकर मध्यम आय वाले और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए.

हालांकि, कमर्शियल LPG उपयोगकर्ताओं के लिए स्थिति अलग है. नवंबर की शुरुआत में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी. यह लगातार तीसरा महीना है, जब कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए हैं. इसके चलते रेस्तराओं, होटल, सड़क किनारे खाने-पीने की दुकानों और कैटरिंग बिजनेस चलाने वालों के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट में इजाफा हुआ है.

शहरवार चेक करें कीमत

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 939.50 रुपये 2,820.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,757.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,774.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये 2,964.00 रुपये
पटना 1,031.50 रुपये 3,110.50 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,774.00 रुपये
रांची 1,010.50 रुपये 2,995.00 रुपये
जोधपुर 949.00 रुपये 2,862.00 रुपये
देहरादून 952.00 रुपये 2,865.00 रुपये

घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बदलाव

देश में घरेलू LPG की कीमतों में पिछली बार बदलाव 7 जून, 2026 को हुआ था.  उस समय, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी. उसके बाद से घरेलू LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. त्योहारी सीजन की तैयारियों में जुटे परिवारों के लिए कीमतों में कोई नई बढ़ोतरी न होने का मतलब है कि गैस की कीमतों में बदलाव के चलते उनके खर्च में कोई और इजाफा नहीं हुआ है.

कैसे चेक करेंगे रेट और बुकिंग स्टेटस? 

अगर आपके पास Indane Gas का कनेक्शन है, तो आप इंडियन ऑयल की आधिकारिक प्राइस चेकिंग लिंक iocl.com पर जाकर कीमतें चेक कर सकते हैं.  HP Gas वाले myhpgas.in पर जाकर अपना बुकिंग स्टेटस और और सब्सिडी चेक कर सकते हैं. Bharat Gas वाले  ebharatgas.com पर जाकर लॉगिन कर कीमतें देख सकते हैं और रीफिल बुकिंग करा सकते हैं.

इनके अलावा, mylpg.in पोर्टल के जरिए Indane, HP Gas, और Bharat Gas तीनों के रेट एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे. आप चाहे तो अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कर रेट का पता लगा सकते हैं. इसके अलावा, Whatsapp की सुविधा भी उपलब्ध है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
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