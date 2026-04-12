8वें वेतन आयोग पर हर सवाल का जवाब जानें, सैलरी में आएगा 34 फीसदी का उछाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आठवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की आय में वृद्धि की उम्मीद है।

आयोग देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखेगा।

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी।

देरी होने पर कर्मचारियों को लाखों रुपये के एरियर का लाभ मिलेगा।

8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा बनी हुई है. माना जा रहा है कि इसके लागू होने पर उनकी आय में बढ़ोतरी होगी. जिससे उन्हें सीधा तौर पर आर्थिक फायदा मिलेगा.

इस समय सबसे ज्यादा ध्यान फिटमेंट फैक्टर, वेतन आयोग के लागू होने के समय, सैलरी में होने वाली बढ़त और एरियर जैसे विषयों पर टिकी हुई है. इन्हीं फैक्टरों से तय होने वाला है कि कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं, इस विषय में.

किन बातों पर फैसला करेगा आयोग?

8वां पे कमीशन आयोग अपनी सिफारिशें तय करते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखने वाला हैं. इसमें देश की आर्थिक हालत, विकास और सरकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध पैसा, और पेंशन पर आने वाला खर्च शामिल होने वाले हैं.

साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इन फैसलों का राज्यों की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, सुविधाएं और काम करने की स्थिति की तुलना की जाएगी. जिससे सही फैसला लेने में मदद हो सके.

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी बढ़ोतरी

आठवां वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करने वाला है. अगर फिटमेंट फैक्टर करीब 2.57 रहता है, तो बेसिक पे में लगभग 30–34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है. साथ ही सैलरी की रेंज करीब 46,260 रुपये से 6,42,500 रुपये तक जा सकती है.

आयोग फिटमेंट फैक्टर 3.0 करने का फैसला लेती है तो सैलरी बढ़कर 54,000 रुपये से 7,50,000 रुपये के बीच हो सकती है. वहीं 3.25 के स्तर पर यह दायरा करीब 58,500 रुपये से 8,12,500 रुपये तक पहुंच सकता है. फिटमेंट फैक्टर अधिक तय होने से कर्मचारिओं को ज्यादा लाभ मिलने की संभावना होती है.

कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

पिछले वेतन आयोग के लागू होने के समय को देखें तो, नए वेतन आयोग को लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है. 7वां पे कमीशन लागू होने में करीब 2.5 साल का समय लगा था. वहीं, 6th Pay Commission को लगभग 2 साल और पांचवां वेतना आयोग करीब 3.5 साल में लागू हुआ था.

कितना मिल सकता है एरियर?

आठवां वेतन आयोग की देरी होने पर कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिलेगा. अनुमान के मुताबिक निचले स्तर के कर्मचारियों को करीब 3 लाख रूपये से ज्यादा का एरियर लाभ मिलने की संभावना है. वहीं, लेवल 5 के कर्मचारियों का एरियर 9 लाख रुपये से भी अधिक हो सकता है.

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