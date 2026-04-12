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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price: सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानिए इन्हें खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च

Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानिए इन्हें खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च

Gold Silver Rate: इस सप्ताह सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. सोना करीब 3000 रुपये और चांदी 10,500 रुपये तक महंगी हुई है. आइए जानते हैं, आपके शहर का ताजा भाव.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 12 Apr 2026 11:38 AM (IST)
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  • घरेलू फ्यूचर्स मार्केट में सोना-चांदी की कीमतों में तेजी आई है।
  • पिछले सप्ताह की तुलना में सोना 3 हजार, चांदी 10,500 रुपये बढ़ी।
  • दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में 10 ग्राम चांदी 2,600 रुपये की दर पर।
  • भारत में सोना-चांदी निवेश के साथ भावनाओं से जुड़ा है।

Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह तेजी देखने को मिली है. एमसीएक्स के आंकड़ों की बात करें तो, पिछले सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन सोना 1,49,650 रुपये (प्रति 10 ग्राम) और चांदी 2,32,600 रुपये (प्रति किलोग्राम) पर बंद हुए थे. वहीं, इस सप्ताह से तुलना करें तो सोने की कीमतों में करीब 3 हजार और चांदी की कीमतों में 10,500 रुपये की तेजी देखने को मिली है. आइए जानते हैं, आज यानी 12 अप्रैल को इन धातुओं को खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा. 

चांदी की कीमत

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,600 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 26,000 रुपये देने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,650 रुपये चल रही है. 

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,990 रुपए
22 कैरेट - 1,40,250 रुपए
18 कैरेट - 1,14,780 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,840 रुपए
22 कैरेट - 1,40,100 रुपए
18 कैरेट - 1,14,630 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,820 रुपए
22 कैरेट - 1,41,000 रुपए
18 कैरेट - 1,17,600 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,840 रुपए
22 कैरेट - 1,40,100 रुपए
18 कैरेट - 1,14,630 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,890 रुपए
22 कैरेट - 1,40,150 रुपए
18 कैरेट - 1,14,680 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,990 रुपए
22 कैरेट - 1,40,250 रुपए
18 कैरेट - 1,14,780 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,890 रुपए
22 कैरेट - 1,40,150 रुपए
18 कैरेट - 1,14,680 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,840 रुपए
22 कैरेट - 1,40,100 रुपए
18 कैरेट - 1,14,630 रुपए

भारत में सोने से जुड़ा भावनात्मक रिश्ता

भारत में सोना-चांदी केवल पैसे लगाने का जरिया नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. शादी-विवाह, त्योहार या खास मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है. भारतीय परंपरा में इन बहुमूल्य धातुओं का महत्व बहुत ज्यादा है.  

बहुत से परिवारों के लिए सोना सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक भी होता है. मुश्किल समय में यह काम आता है, वहीं अच्छे समय में इसे समृद्धि का संकेत माना जाता है. यही वजह है कि भारत में सोना-चांदी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. 

यह भी पढ़ें: IIM कलकत्ता की छात्रा का कमाल, मात्र 2 साल में चुकाया 30 लाख का भारी-भरकम लोन, खुद बताया कैसे  

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
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