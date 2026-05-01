Fuel Prices: पेट्रोल-डीजल के नहीं बदले दाम, ATF की भी कीमत जस की तस; 993 रुपये LPG में बढ़ोतरी
Petrol-Diesel Rate Today: सरकारी तेल कंपनियों ने एयरलाइंस और उपभोक्ताओं को बचाने के लिए वैश्विक ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को खुद वहन करने का फैसला लिया है इसलिए ATF की कीमतें नहीं बदली गईं.
- घरेलू ATF, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मई में कोई बदलाव नहीं.
- जेट फ्यूल स्थिर रहने से विमान किराए में बढ़ोतरी का दबाव कम.
- 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर भी स्थिर, लेकिन 19 किलो वाले महंगे.
- डीजल और ATF पर निर्यात ड्यूटी सरकार ने घटाई.
Petrol-Diesel Price Today on May 1: आज से शुरू हो रहे मई के महीने में घरेलू एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके साथ आम जनता के इस्तेमाल वाले पेट्रोल-डीजल और घरेलू LPG के रेट्स भी स्थिर रखे गए हैं.
किसकी कितनी है कीमत?
एटीएफ (ATF)- घरेलू उड़ानों के लिए जेट फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव न करते हुए इसे जस का तस का रखा गया है. ऐसा इसलिए ताकि किराए में बढ़ोतरी के दबाव को कुछ कम किया जा सके.
पेट्रोल-डीजल- आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी स्थिर बनीतेल क हुई हैं. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.67 रुपये प्रति लीटर है. मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद तेल कंपनियों ने घरेलू खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.
घरेलू LPG- 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
कमर्शियल LPG- एक तरफ जहां 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतें नहीं बदली गई हैं. वहीं, दूसरी तरफ 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई है.
पेट्रोल-डीजल की आज कीमत
|शहर
|पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)
|डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
|दिल्ली
|94.77 रुपये
|87.67 रुपये
|मुंबई
|103.54 रुपये
|90.03 रुपये
|कोलकाता
|105.45 रुपये
|92.02 रुपये
|चेन्नई
|100.80 रुपये
|92.39 रुपये
|बेंगलुरु
|102.92 रुपये
|90.99 रुपये
|अहमदाबाद
|94.56 रुपये
|90.25 रुपये
|भोपाल
|106.52 रुपये
|91.89 रुपये
|कोहिमा
|97.70 रुपये
|88.83 रुपये
|लेह
|105.99 रुपये
|91.46 रुपये
सरकार के लिए कुछ अहम फैसले
सरकार ने डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को 55.5 रुपये से घटाकर 23 रुपये प्रति लीटर और ATF पर इसे 42 रुपये से घटाकर 33 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. इस बीच, देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार है इसलिए कीमतें बढ़ाने की तत्काल कोई योजना नहीं है.
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Source: IOCL