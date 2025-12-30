Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







8th Pay Commission: साल 2025 अब खत्म होने वाला है. इस सप्ताह से वर्ष 2026 की शुरुआत हो रही है. यह साल कई मायनों में बहुत से बदलाव लेकर आया है. केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग से संबंधित खबरों ने लगभग पूरे साल सुर्खियां बटोरी हैं. आइए जानते हैं, इस साल आठवें पे कमीशन को लेकर क्या-क्या नई चीजें हुई और 2026 में क्या बदलाव होने की उम्मीद हैं?

2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या-क्या हुआ?

साल 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ अहम फैसले लिए. सबसे पहले यह तय किया गया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों की समीक्षा के लिए नया वेतन आयोग गठित किया जाएगा. ताकि मौजूदा वेतन ढांचे की समीक्षा की जा सके.

इसके बाद सरकार ने 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन किया और इसके चेयरमैन समेत अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी पूरी कर दी गई. साथ ही, 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (TOR) भी जारी कर दिया गया है.

2026 में 8वें वेतन आयोग को लेकर संशय

साल 2025 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को 7वें वेतन आयोग के 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है. हालांकि, इसके बाद अभी तक केंद्र सरकार की ओर से यह साफ नहीं किया गया हैं कि, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं.

हाल ही में संसद में सरकार की ओर से संकेत दिया गया था कि, जब आयोग अपनी सिफारिशें सौंपेगी तब तारीख का फैसला लिया जाएगा. साल 2026 शुरू होने में मात्र 1 दिन का समय बचा हैं. ऐसे में नई सैलरी मिलना तय नहीं है.

2026 में रिपोर्ट आने की उम्मीद क्यों कम है?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर उम्मीद की जा रही है कि, साल 2026 में इसे पूरा करना कठिन होगा. आयोग का गठन हाल ही में हुआ है और सरकार ने आयोग को काम पूरा करने के लिए 18 महीने का समय दिया हैं.

अगर तय समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी होती है, तो 2027 में सिफारिशें सामने आ सकती हैं. इसके बाद भी नए इन्हें लागू करने से पहले सरकार की मंजूरी भी जरूरी होगी. हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एरियर की उम्मीद बनी हुई हैं.

