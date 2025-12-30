Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: साल 2025 अब खत्म होने वाला है. ऐसे में सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज 30 दिसंबर को 24 कैरेट सोने की कीमतों में 3050 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है.

घरेलू बाजार में सोने के दाम मंगलवार के कारोबारी दिन फिसल गए है. हालांकि, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा में हल्की तेजी देखने को मिल रही है.

MCX पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1,36,000 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,34,942 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

पिछले कारोबारी दिन सोमवार को चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा था. एमसीएक्स पर 5 मार्च का एक्सपायरी वाला सिल्वर आज लगभग 8 हजार रुपये की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,36,350 रुपए

22 कैरेट - 1,25,000 रुपए

18 कैरेट - 1,02,080 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,36,200 रुपए

22 कैरेट - 1,24,850 रुपए

18 कैरेट - 1,01,930 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,37,460 रुपए

22 कैरेट - 1,26,000 रुपए

18 कैरेट - 1,05,050 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,36,200 रुपए

22 कैरेट - 1,24,850 रुपए

18 कैरेट - 1,01,930 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,36,250 रुपए

22 कैरेट - 1,24,900 रुपए

18 कैरेट - 1,01,980 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,36,350 रुपए

22 कैरेट - 1,25,000 रुपए

18 कैरेट - 1,02,080 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,36,250 रुपए

22 कैरेट - 1,24,900 रुपए

18 कैरेट - 1,01,980 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,36,250 रुपए

22 कैरेट - 1,24,900 रुपए

18 कैरेट - 1,01,980 रुपए

बीते कुछ दिनों से पीले और सफेद धातुओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको अपने शहर का ताजा रेट जरूर पता करना चाहिए. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो.

