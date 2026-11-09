8th Pay Commission: 44,900 बेसिक वालों को मिलेगा 5.14 लाख का एरियर, समझें हिसाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आठवें वेतन आयोग की दो बैठकें अक्टूबर में हुईं.

आयोग मई 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा.

1 जनवरी 2026 से आयोग की सिफारिशें लागू होंगी.

देरी के कारण कर्मचारियों को लाखों रुपये का एरियर मिलेगा.

अक्टूबर के महीने में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की दो बड़ी बैठकें हुईं. पहली बैठक 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में हुई. दूसरी बैठक 23 अक्टूबर को मुंबई में हुई. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग के गठन को 3 नवंबर 2026 को 12 महीने पूरे हो गए. अपने 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) के तहत, आयोग के पास अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय है, जो अब धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है.

7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है. इस वजह से 8वें वेतन आयोग के लिए 1 जनवरी 2026 को रेफरेंस डेट (प्रभावी तारीख) माना जा रहा है. चूंकि आयोग को अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस हिसाब से मई 2027 तक रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है. ऐसे में आयोग के गठन से लेकर अंतिम सरकारी अधिसूचना जारी होने के बीच जो 16 से 20 महीनों की देरी होगी, उस पूरी अवधि का अंतर कर्मचारियों को एकमुश्त या किस्तों में एरियर के रूप में दिया जाएगा.

लाखों रुपये का मिलेगा एरियर

अगर 8वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है और इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो 44,900 रुपये की बेसिक पे (लेवल 7) वाले कर्मचारियों को 12 महीने का लगभग 5.14 लाख (5,14,638) का एरियर मिल सकता है. हालांकि, फिटमेंट फैक्टर को लेकर आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है. यह बस एक अनुमानित गणना है.

12 महीने के कैसे बनेंगे लाखों रुपये

मान लीजिए कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी 'पे मैट्रिक्स लेवल 6' में है, जिसका मौजूदा मूल वेतन (बेसिक पे) 44,900 रुपये है. 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से संशोधित मूल वेतन इस प्रकार होगा:-

संशोधित मूल वेतन = फिटमेंट फैक्टर × पुराना मूल वेतन = 2.57 × 44,900 = 1,15,393 (राउंड ऑफ करने पर लगभग 1,15,400 रुपये)

बकाये (एरियर) को कैलकुलेट करते वक्त महंगाई भत्ते (DA) को भी ध्यान में रखना होगा, जो जनवरी से जून 2026 तक 60% था और जुलाई से बढ़कर 63% हो गया. इस वजह से कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन और DA मिलाकर पहले छह महीनों के लिए लगभग 71,840 प्रति माह और अगले छह महीनों के लिए 73,187 प्रति माह बैठता है.

संशोधित मूल वेतन और DA सहित मौजूदा वेतन के बीच का मासिक अंतर जनवरी से जून के लिए लगभग 43,560 है और जुलाई से दिसंबर के लिए 42,213 रुपये है. 12 महीनों में यह कुल मिलाकर लगभग 5.14 से 5.15 लाख रुपये (6 × 43,560 + 6 × 42,213 = 5,14,638) बैठता है.

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