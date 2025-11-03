2BHK के लिए 30 लाख रुपये का डिपॉजिट! मकान मालिक की अजीबोगरीब डिमांड सुन बिफरे लोग

Real Estate: बेंगुलुरु में आसमान छूते रियल एस्टेट मार्केट को लेकर सोशल मीडिया पर अकसर बहस छिड़ी रहती है. आलम यह है कि लाख रुपये की सैलरी पाने वाले इंसान के लिए यहां एक साधारण सा फ्लैट खरीदना मुश्किल होता जा रहा है. ये तो रही खुद की प्रॉपर्टी की बात, शहर का रेंटल मार्केट भी मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर जाता दिख रहा है. मामला दरअसल कुछ ऐसा है कि शहर के फ्रेजर टाउन इलाके में 2BHK फ्लैट के लिए जब 30 लाख रुपये का डिपॉजिट मांगा गया, तो इसे देख शख्स का सिर चकरा गया. रेडिट फोरम में अभी यही चर्चा का विषय है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट

पोस्ट के कैप्शन में यूजर ने लिखा, बैंगलोर में मकान मालिक हाथ से निकलते जा रहे हैं. अपने इस पोस्ट के साथ यूजर ने लिस्टिंग का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें साफ-साफ लिखा गया था- "नई इमारत, किराया 20,000 रुपये और 30 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर.''

बाकी के डिटेल में डिजाइनर इंटीरियर, प्रीमियम बेड, मॉड्यूलर किचन अप्लायंसेज, फुल पावर बैकअप, इन-हाउस सिक्योरिटी और कार पार्किंग का जिक्र किया गया. हालांकि, डिपॉजिट के तौर पर 30 लाख रुपये जमा कराने की बात यूजर को बेहिसाब लगा. इस पोस्ट पर तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "30 लाख रुपये जमा? आप एक बिल्डर का फ्लैट खरीद सकते हैं और किराए के बजाय EMI का भुगतान कर सकते हैं. मुझे नहीं पता कि 30 लाख डिपॉजिट के साथ कौन जाएगा." एक और यूजर ने लिखा, "बैंगलोर के मकान मालिक घोटालेबाज हैं."

अकेले कमाने वाले का कैसे हो गुजारा!

पोस्ट में कुछ लोगों में बेंगलुरु में घरों के बढ़ते किराए को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं. एक यूजर ने सलाह देते हुए लिखा, अगर आप सिंगल और वर्किंग हैं, तो PG ले लीजिए. डिपॉजिट का झंझट ही खत्म. एक और यूजर ने लिखा, मुझे व्हाइटफील्ड में घर लेना मुश्किल लग रहा है. घर में अकेला कमाने वाला हूं, मुझे लगता है कि किसी खराब इलाके में रहने का समझौता करना होगा क्योंकि ज्यादातर जगहें काफी ज्यादा महंगी हैं.

ये भी पढ़ें:

इस हफ्ते बैंक चार दिन लगातार रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट