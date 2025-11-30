हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ब्रांड वायरTrimy Tones बनी भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती सैलून फ्रेंचाइज़ी चेन

Trimy Tones बनी भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती सैलून फ्रेंचाइज़ी चेन

Trimy Tones, एक उभरती यूनिसेक्स सैलून चेन, तेजी से विस्तार कर रही है. 5 वर्षों में 50+ सैलून खोले, छोटे शहरों तक पहुंची. महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देती है.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 30 Nov 2025 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की तेज़ी से उभरती यूनिसेक्स ब्यूटी सैलून चेन Trimy Tones ने आज देशभर में अपने तीव्र विस्तार की घोषणा की है. अप्रैल 2020 में स्थापना के बाद से ब्रांड ने न केवल ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर में, बल्कि महिला सशक्तिकरण और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. देशभर में कई महिला फ्रेंचाइज़ी पार्टनर्स ने इस मॉडल के माध्यम से वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल की है, जिससे Trimy Tones सामाजिक और आर्थिक बदलाव का सशक्त माध्यम बन गया है.

पांच वर्षों से कम समय में, Trimy Tones ने 50 से अधिक सैलून स्थापित किए हैं. ब्रांड की उपस्थिति हैदराबाद, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों से लेकर नोएडा, बेलगावी और गुवाहाटी जैसे टियर-.. और टियर-III शहरों तक फैली हुई है. इस व्यापक पहुँच के पीछे एक सुविचारित विस्तार रणनीति है, जिसमें माइक्रो-फ्रेंचाइज़ मॉडल भी शामिल है-300-400 वर्ग फुट के छोटे फॉर्मेट में कम निवेश पर स्थापित होने वाला यह मॉडल छोटे शहरों में भी लक्ज़री अनुभव उपलब्ध कराता है.

Trimy Tones की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है प्रीमियम सेवाओं को किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराना. स्किन और हेयर ट्रीटमेंट्स, ब्राइडल मेकओवर्स, बॉडी थेरेपी जैसी सेवाओं के साथ अत्याधुनिक उपकरण और आधुनिक इंटीरियर डिज़ाइन ब्रांड को प्रतिस्पर्धा में अलग पहचान देते हैं. इसके अलावा, कंपनी ने अमोनिया-फ्री कलर और अन्ध्र प्रीमियम उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ सीधे टाई-अप किए हैं, जिससे प्रत्येक

फ्रेंचाइज़ी को श्रेष्ठ क्वालिटी और बेहतर मार्जिन का लाभ मिलता है.

फ्रेंचाइज़ पार्टनर्स के बीच Trimy Tones की मजबूत साख का एक प्रमुख कारण इसकी POS-इंटीग्रेटेड ट्रांसपेरेंसी है. हर फ्रेंचाइज़ी को एडवांस्ड Point of Sale सिस्ट्म दिया जाता है, जो रियल-टाइम सेल्स, इन्हेंट्री और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है. इससे पार्टनर्स अपने व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं चाहे वे साइट पर हों या दूर.

उद्यमियों के लिए Trimy Tones एक कम-निवेश, उच्च-रिटर्न वाला अवसर बना है. ब्रांड तीन अलग-अलग फॉर्मेट - एक्सप्रेस, प्रीमियम और स्टूडियो के विकल्प भी प्रदान करता है, जिससे अलग-अलग शहरों, क्षेत्रीय मांग और निवेश संरचना के अनुसार उपयुक्त मॉडल चुना जा सके. इससे नए और अनुभवी दोनों प्रकार के निवेशकों के लिए प्रवेश आसान बनता है.

फ्रेंचाइज़ सेट अप के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली एंड-टू-एंड सहायता-साइट चयन, इंटीरियर प्लानिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, डिजिटल और लोकल मार्केटिंग सपोर्ट साझेदारों के लिए सफलता की संभावनाओं को बढ़ाती है. यही वजह है कि 90% से अधिक फ्रेंचाइज़ी पार्टनर्स ने अपने अनुभव को "Excellent" रेट किया है.

तेज़ी से विस्तार को सक्षम बनाने के लिए कंपनी का 'Launch in 45 Days' प्रोग्राम भी उल्लेखनीय है, जिसके तहत फ्रेंचाइज़ साइन अप के मात्र 45 दिनों के भीतर संचालन शुरू किया जा सकता है. इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया ने Trimy Tones को नए उद्यमियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया है.

उद्योग स्स्र पर भी ब्रांड को मान्झता मिली है. Trimy Tones को "Emerging Salon Franchise 2024" का सम्मान Franchise India Forum द्वारा प्रदान किया गया, जो ब्रांड की विश्वसनीयता और व्यवसायिक प्रदर्शन की पुष्टि करता है.

Trimy Tones के प्रवक्ता ने कहा, "हमारा लक्ष्य सिर्फ प्रीमियम ब्यूटी सेवाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उद्यमिता के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना भी है. हमने सिद्ध कर दिया है कि हमारा मॉडल महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक समान रूप से सफल है. आने वाले वर्षों में हम और आक्रामक विस्तार की योजना पर कार्य कर रहे हैं."

भारत का ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसका मूल्य ₹1.5 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान है. ऐसे में, Trimy Tones अपने नवाचार, गुणवत्ता और उद्यमिता-प्रेरित दृष्टिकोण के साथ उद्योग में एक प्रमुख स्थान हासिल करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है.

जो उद्यमी कम निवेश में लाभदायक और भविष्य सुरक्षित व्यवसाय मॉडल की तलाश में हैं, उनके लिए Trimy Tones एक सार्थक अवसर प्रस्तुत करता है जहाँ व्यावसायिक विकास, सामाजिक प्रभाव और दीर्घकालिक स्थिरता एक साथ मिलते हैं.

अधिक जानकारी एवं फ्रेंचाइज़ विवरण के लिए: www.trimytones.com

ईमेल: info@trimytones.com फोन: +919910540174

डिस्क्लेमर: यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

Published at : 30 Nov 2025 04:42 PM (IST)
Tags :
Unisex Salon Trimy Tones
और पढ़ें
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
क्रिकेट
Virat Kohli Century: 'रिकॉर्ड किंग कोहली', जड़ दिया ODI करियर का 52वां शतक, दक्षिण अफ्रीका को खूब रुलाया
'रिकॉर्ड किंग कोहली', जड़ दिया ODI करियर का 52वां शतक, दक्षिण अफ्रीका को खूब रुलाया
इंडिया
'मैं चाहता तो 10-12 MLA लेकर दिल्ली पहुंच जाता...', ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
'मैं चाहता तो 10-12 MLA लेकर दिल्ली पहुंच जाता...', ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
भोजपुरी सिनेमा
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग, तस्वीरें वायरल
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
हेल्थ
Winter Hair Care: सर्दियों में बढ़ जाती है डैंड्रफ की समस्या, नहाते समय न करें ये 10 गलतियां
सर्दियों में बढ़ जाती है डैंड्रफ की समस्या, नहाते समय न करें ये 10 गलतियां
ट्रेंडिंग
ट्रेन से टकराकर एक झटके में खून का लोथड़ा बन गई गाय, वीडियो देख हराम हो जाएगी नींद- यूजर्स परेशान
ट्रेन से टकराकर एक झटके में खून का लोथड़ा बन गई गाय, वीडियो देख हराम हो जाएगी नींद
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget