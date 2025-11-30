Trimy Tones बनी भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती सैलून फ्रेंचाइज़ी चेन

भारत की तेज़ी से उभरती यूनिसेक्स ब्यूटी सैलून चेन Trimy Tones ने आज देशभर में अपने तीव्र विस्तार की घोषणा की है. अप्रैल 2020 में स्थापना के बाद से ब्रांड ने न केवल ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर में, बल्कि महिला सशक्तिकरण और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. देशभर में कई महिला फ्रेंचाइज़ी पार्टनर्स ने इस मॉडल के माध्यम से वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल की है, जिससे Trimy Tones सामाजिक और आर्थिक बदलाव का सशक्त माध्यम बन गया है.

पांच वर्षों से कम समय में, Trimy Tones ने 50 से अधिक सैलून स्थापित किए हैं. ब्रांड की उपस्थिति हैदराबाद, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों से लेकर नोएडा, बेलगावी और गुवाहाटी जैसे टियर-.. और टियर-III शहरों तक फैली हुई है. इस व्यापक पहुँच के पीछे एक सुविचारित विस्तार रणनीति है, जिसमें माइक्रो-फ्रेंचाइज़ मॉडल भी शामिल है-300-400 वर्ग फुट के छोटे फॉर्मेट में कम निवेश पर स्थापित होने वाला यह मॉडल छोटे शहरों में भी लक्ज़री अनुभव उपलब्ध कराता है.

Trimy Tones की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है प्रीमियम सेवाओं को किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराना. स्किन और हेयर ट्रीटमेंट्स, ब्राइडल मेकओवर्स, बॉडी थेरेपी जैसी सेवाओं के साथ अत्याधुनिक उपकरण और आधुनिक इंटीरियर डिज़ाइन ब्रांड को प्रतिस्पर्धा में अलग पहचान देते हैं. इसके अलावा, कंपनी ने अमोनिया-फ्री कलर और अन्ध्र प्रीमियम उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ सीधे टाई-अप किए हैं, जिससे प्रत्येक

फ्रेंचाइज़ी को श्रेष्ठ क्वालिटी और बेहतर मार्जिन का लाभ मिलता है.

फ्रेंचाइज़ पार्टनर्स के बीच Trimy Tones की मजबूत साख का एक प्रमुख कारण इसकी POS-इंटीग्रेटेड ट्रांसपेरेंसी है. हर फ्रेंचाइज़ी को एडवांस्ड Point of Sale सिस्ट्म दिया जाता है, जो रियल-टाइम सेल्स, इन्हेंट्री और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है. इससे पार्टनर्स अपने व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं चाहे वे साइट पर हों या दूर.

उद्यमियों के लिए Trimy Tones एक कम-निवेश, उच्च-रिटर्न वाला अवसर बना है. ब्रांड तीन अलग-अलग फॉर्मेट - एक्सप्रेस, प्रीमियम और स्टूडियो के विकल्प भी प्रदान करता है, जिससे अलग-अलग शहरों, क्षेत्रीय मांग और निवेश संरचना के अनुसार उपयुक्त मॉडल चुना जा सके. इससे नए और अनुभवी दोनों प्रकार के निवेशकों के लिए प्रवेश आसान बनता है.

फ्रेंचाइज़ सेट अप के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली एंड-टू-एंड सहायता-साइट चयन, इंटीरियर प्लानिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, डिजिटल और लोकल मार्केटिंग सपोर्ट साझेदारों के लिए सफलता की संभावनाओं को बढ़ाती है. यही वजह है कि 90% से अधिक फ्रेंचाइज़ी पार्टनर्स ने अपने अनुभव को "Excellent" रेट किया है.

तेज़ी से विस्तार को सक्षम बनाने के लिए कंपनी का 'Launch in 45 Days' प्रोग्राम भी उल्लेखनीय है, जिसके तहत फ्रेंचाइज़ साइन अप के मात्र 45 दिनों के भीतर संचालन शुरू किया जा सकता है. इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया ने Trimy Tones को नए उद्यमियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया है.

उद्योग स्स्र पर भी ब्रांड को मान्झता मिली है. Trimy Tones को "Emerging Salon Franchise 2024" का सम्मान Franchise India Forum द्वारा प्रदान किया गया, जो ब्रांड की विश्वसनीयता और व्यवसायिक प्रदर्शन की पुष्टि करता है.

Trimy Tones के प्रवक्ता ने कहा, "हमारा लक्ष्य सिर्फ प्रीमियम ब्यूटी सेवाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उद्यमिता के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना भी है. हमने सिद्ध कर दिया है कि हमारा मॉडल महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक समान रूप से सफल है. आने वाले वर्षों में हम और आक्रामक विस्तार की योजना पर कार्य कर रहे हैं."

भारत का ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसका मूल्य ₹1.5 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान है. ऐसे में, Trimy Tones अपने नवाचार, गुणवत्ता और उद्यमिता-प्रेरित दृष्टिकोण के साथ उद्योग में एक प्रमुख स्थान हासिल करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है.

जो उद्यमी कम निवेश में लाभदायक और भविष्य सुरक्षित व्यवसाय मॉडल की तलाश में हैं, उनके लिए Trimy Tones एक सार्थक अवसर प्रस्तुत करता है जहाँ व्यावसायिक विकास, सामाजिक प्रभाव और दीर्घकालिक स्थिरता एक साथ मिलते हैं.

अधिक जानकारी एवं फ्रेंचाइज़ विवरण के लिए: www.trimytones.com

ईमेल: info@trimytones.com फोन: +919910540174

डिस्क्लेमर: यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.