हरभजन सिंह और दीपक चाहर ने भारत में लॉन्च किया 8JJ स्पोर्ट्स, फैंस के लिए नया डिजिटल खेल अनुभव

हरभजन सिंह और दीपक चाहर ने भारत में लॉन्च किया 8JJ स्पोर्ट्स, फैंस के लिए नया डिजिटल खेल अनुभव

8 जेजे स्पोर्ट्स को इस तरह विकसित किया गया है कि यह वास्तविक समय में खेल खबरें, स्कोर अपडेट्स, विशेषज्ञों की राय, और खिलाड़ियों पर केंद्रित एक्सक्लूसिव कहानियाँ उपलब्ध कराता है.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 11 Dec 2025 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट जगत के दो दिग्गज—पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह और तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने मुंबई में 8 जेजे स्पोर्ट्स नामक वैश्विक स्पोर्ट्स मीडिया और फैन-एंगेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ किया. श्रीलंका में स्थापित इस प्लेटफ़ॉर्म ने भारत को अपने पहले अंतरराष्ट्रीय लॉन्च डेस्टिनेशन के रूप में चुना है.

डिजिटल युग के स्पोर्ट्स दर्शकों को ध्यान में रखते हुए 8 जेजे स्पोर्ट्स को इस तरह विकसित किया गया है कि यह वास्तविक समय में खेल खबरें, स्कोर अपडेट्स, विशेषज्ञों की राय, और खिलाड़ियों पर केंद्रित एक्सक्लूसिव कहानियाँ उपलब्ध कराता है. प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य क्रिकेट सहित कई वैश्विक खेलों के प्रशंसकों को एक ही जगह समग्र जानकारी और मनोरंजन प्रदान करना है.

इसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए हरभजन सिंह और दीपक चाहर को प्लेटफ़ॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जोड़ा गया है, जिससे इसका भरोसा और आकर्षण और मजबूत हुआ है.

लॉन्च के मौके पर हरभजन सिंह ने कहा, “नमस्कार दोस्तों, मैं हरभजन सिंह. 8 जेजे स्पोर्ट्स के जरिए मैं आपको क्रिकेट का एक नया वाइब देने आया हूँ. यह सिर्फ खबरों का प्लेटफ़ॉर्म नहीं, बल्कि फैंस के लिए अपनी आवाज़ रखने की जगह है. आप अपने विचार साझा करें और क्या पता, आपको मेरी ओर से साइन किया हुआ बल्ला या गेंद भी मिल जाए. जुड़े रहें और खेल भावना को जीवित रखें.”

इस अवसर पर दीपक चाहर ने भी अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा, “अगर आप मेरी तरह हमेशा अगले मैच की अपडेट में लगे रहते हैं, तो 8 जेजे स्पोर्ट्स आपके लिए ही बना है. यह सिर्फ खेल की खबरें नहीं, बल्कि खेल से परे कहानियाँ और अनदेखे पहलू भी सामने लाता है. हमारी कम्युनिटी से जुड़ें और खेल को एक नए अनुभव की तरह जिएं.”

लॉन्च आयोजन से जुड़े प्रतिनिधियों के अनुसार, प्लेटफ़ॉर्म की खासियत इसका इंटीग्रेटेड फैन-कम्युनिटी इकोसिस्टम है, जहाँ लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, चर्चाओं में शामिल हो सकते हैं, और खेल से जुड़ी बातचीत को और भी जीवंत बना सकते हैं.

कार्यक्रम में क्रिकेट जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें हरभजन सिंह, दीपक चाहर और क्रिकेट विशेषज्ञ आकाश चोपड़ा प्रमुख रहे.

इसके अलावा मनोरंजन और डिजिटल मीडिया से भी अनेक सितारे शाम का हिस्सा बने, जिनमें शामिल थे- मलाइका अरोड़ा, अदिति शर्मा, आकांक्षा पुरी, अनवरुल हसन, अन्वेषी जैन, आसफ़ी जावेद, सागरिका छेत्री, बेबीका धुर्वे, ईशान मसीह, गुलतेशम, हमेश रुपरेल, इनायत शर्मा, केट शर्मा, क्रिस्टल डिसूज़ा, मरियम जकारिया, मुस्कान कटारिया, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, नव्या तिवारी, निक्की तंबोली, नायरा बनर्जी, अकसना सिदोरोवा, प्रतीक्षा मिश्रा, प्रवीणा मंडल, रूमी शर्मा, सना मकबूल, सना सुल्तान खान, शेफाली बग्गा, तनाज़ ईरानी, टीना दत्ता, वंदना जोशी, विंदू दरा सिंह, याशिका आनंद और ज़रीन खान.

8 जेजे स्पोर्ट्स ने भारत में अपनी शुरुआत के साथ यह स्पष्ट कर दिया है कि वह खेल प्रेमियों के डिजिटल अनुभव को नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है.

डिस्क्लेमर: यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

Published at : 11 Dec 2025 05:19 PM (IST)
Deepak Chahar HARBHAJAN SINGH
