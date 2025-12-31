सीबीएम इंडिया ने पंजाब और उत्तराखंड में 2,000 आपदा-प्रभावित परिवारों की सहायता की

देहरादून (उत्तराखंड), दिसंबर 31: समावेशी मानवीय कार्य के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, सीबीएम इंडिया ने उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हाल ही में आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं तथा पंजाब के जालंधर ज़िले में आई बाढ़ से प्रभावित 2,000 परिवारों को महत्वपूर्ण राहत और पुनर्प्राप्ति सहायता प्रदान की है. यह पहल आपदा पश्चात पुनर्वास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सर्वाधिक हाशिए पर रहने वाले लोग, जिनमें दिव्यांगजन, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और बच्चे शामिल हैं, सुरक्षा, सम्मान और सामर्थ्य के साथ अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकें.

आपदा के कई महीनों बाद भी राज्य के अनेक परिवार अपने घरों और आजीविका को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा राहत प्रयास जारी हैं, समुदायों को पूरी तरह से उबरने के लिए निरंतर सहायता की आवश्यकता है. सीबीएम इंडिया का हस्तक्षेप इन चल रहे प्रयासों को मजबूती देता है और समावेशी सहायता प्रदान करता है जो लोगों की आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने और सामान्य जीवन की ओर लौटने में सहायता करता है.

सीबीएम इंडिया ने 2,000 लोगों को सूखा राशन और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किट वितरित किए. इन किटों में गेहूं, चावल, दाल, तेल और मसाले जैसी आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल थी, साथ ही साबुन, टूथपेस्ट, सैनिटरी नैपकिन और सफाई सामग्री जैसी वस्तुएं भी थीं.

आने वाले महीनों में, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे जो आपदा में खो गए या क्षतिग्रस्त हो गए थे. यह पुनर्वास प्रक्रिया में समावेशन के प्रति सीबीएम इंडिया की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है. इसके अलावा, इस परियोजना के तहत आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपदा पश्चात पुनर्वास, प्रथम प्रतिसाद देने वालों के रूप में समुदायों की भूमिका, पूर्व चेतावनी प्रणाली, आश्रय प्रबंधन, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और मनोसामाजिक कल्याण जैसे विषय शामिल होंगे. सभी प्रशिक्षण दिव्यांगजनों की भागीदारी और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं.

चमोली ज़िले में, यह पहल शिक्षा, घरेलू पुनर्प्राप्ति और आजीविका जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परिवारों को समर्थन प्रदान करेगी. परियोजना के आगे बढ़ने के साथ, 250 बच्चों को स्कूल की सामग्री और वर्दियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे अपनी पढ़ाई से निरंतर जुड़े रह सकें. 125 परिवारों को गैस चूल्हे, बर्तन, चादरें और कंबल जैसे आवश्यक घरेलू सामान वितरित किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, तिरपाल शीट, सीमित बिजली वाले क्षेत्रों के लिए सौर लैम्प और गर्म कपड़े भी प्रदान किए जाएंगे. परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य आजीविका को पुनर्स्थापित करना है. सीबीएम इंडिया 75 लोगों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके मधुमक्खी पालन, खेती और पशुपालन जैसी आय-सृजन गतिविधियों को पुनः स्थापित करने या शुरू करने में सहयोग देगा. परिवारों को अपनी आय के साधन और खाद्य उत्पादन क्षमता दोबारा हासिल करने में सक्षम बनाकर, यह कार्यक्रम उनके पुनर्प्राप्ति को अधिक स्थिर बनाने और उन्हें गरीबी में और गहराई तक जाने से बचाने का लक्ष्य रखता है.

इस पहल पर बात करते हुए, सोनी थॉमस, सीबीएम इंडिया की कार्यकारी निदेशक ने कहा, “समावेशी मानवीय कार्रवाई, सीबीएम इंडिया के कार्य का मूल है. किसी आपदा के तुरंत बाद आम तौर पर ध्यान और संसाधन उसी ओर जाते हैं, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक संकट के बाद प्रभावित समुदायों को ऐसा समर्थन मिले जो उनके जीवन में स्थिरता पुनर्स्थापित करने में मदद करे. इस परियोजना के जरिए, हम परिवारों को न केवल उनकी आवश्यक ज़रूरतें पूरी करने में सहायता कर रहे हैं, बल्कि उनकी आजीविका पुनर्निर्माण में सहयोग करते हुए उन्हें एक सुदृढ़ एवं सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने में सक्षम बना रहे हैं.”

यह पहल समावेशी मानवीय कार्य के प्रति सीबीएम इंडिया की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करती है, जिसमें आपदा प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति, तैयारी तथा जोखिम में कमी के उपाय शामिल हैं. पहुँच और समानता पर विशेष ध्यान देते हुए, सीबीएम इंडिया समुदायों को उनकी ज़िंदगी को और बेहतर ढंग से पुनर्स्थापित करने और भविष्य की आपदाओं का सामना करने की क्षमता सुदृढ़ करने में सहयोग करता है. संगठन का समावेशी राहत कार्यों का एक लंबा इतिहास रहा है. इसने ओडिशा के सुपर तूफ़ान (1999), भुज भूकंप (2001), सुनामी (2004), केरल की बाढ़ (2018), कोविड-19 महामारी और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात ‘रेमल’ (2024) जैसी बड़ी आपदाओं के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया दी है.पिछले दो वर्षों से, सीबीएम इंडिया सुंदरबन में एक मैंग्रोव पुनर्स्थापना परियोजना भी लागू कर रहा है, जिसके तहत तटीय समुदायों की सहनशीलता बढ़ाने के लिए 30,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं.

