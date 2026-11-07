ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ब्लॉगलोकल वाली दिवाली: चीनी चकाचौंध पर भारी यूपी का ODOP, बदली कारीगरों और अर्थव्यवस्था की तस्वीर

लोकल वाली दिवाली: चीनी चकाचौंध पर भारी यूपी का ODOP, बदली कारीगरों और अर्थव्यवस्था की तस्वीर

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 07 Nov 2026 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

दीपावली का पावन पर्व खुशियों, अलौकिक प्रकाश और अगाध धार्मिक निष्ठा का प्रतीक भर नहीं है, बल्कि आज यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को एक नई, सशक्त और स्वदेशी दिशा देने का ऐतिहासिक अवसर भी बन चुका है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली को केंद्र में रखकर 'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडीओपी) जैसी योजना के माध्यम से हमारी स्वदेशी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर दिया है. इस त्योहारी मौसम में यह योजना राज्य की ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था की धुरी बन गई है.

ओडीओपी के तहत तैयार किए गए उत्पाद राज्य के सभी 75 जिलों में स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमियों के जीवन में समृद्धि, आशा और स्वावलंबन की वास्तविक रोशनी ला रहे हैं. यह पारंपरिक कलाओं को लुप्त होने से बचाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' की अवधारणा को उत्तर प्रदेश की धरती पर पूरी तरह साकार करने का महती प्रयास है.

एक दशक पहले दीपावली के दौरान बाजारों का परिदृश्य पूरी तरह आयातित सामग्रियों और विदेशी चकाचौंध के कब्जे में हुआ करता था. स्वदेशी हस्तशिल्प और माटी कला हाशिए पर सिसक रही थी, लेकिन आज जब पूरा प्रदेश सजावट, पूजा-सामग्री और उपहारों की खरीदारी के उत्साह में डूबा होता है, तब ओडीओपी योजना स्थानीय बाजारों के हृदय में धड़कती है. विदेशी झालरों और सजावटी वस्तुओं की जगह अब स्थानीय हस्तशिल्प ने ले ली है. योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक जिले की सदियों पुरानी विशिष्ट सांस्कृतिक और व्यापारिक पहचान को न केवल संरक्षित किया जाए, बल्कि उसे एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित भी किया जाए.

इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सुखद और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पहलू यह है कि त्योहारों पर होने वाला भारी-भरकम वित्तीय लेन-देन अब किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी या बड़े विदेशी कॉरपोरेट घराने की तिजोरी में जाने के बजाय सीधे उत्तर प्रदेश के गांवों और कस्बों में रहने वाले छोटे शिल्पकारों, बुनकरों और व्यापारियों के हाथों में पहुंच रहा है. जब एक स्थानीय कारीगर अपनी मेहनत का उचित मूल्य पाता है, तो वह उस आय को अपने ही स्थानीय बाजार में भोजन, वस्त्र, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं पर खर्च करता है. इससे पूरे जिले और प्रदेश की आर्थिक नींव सुदृढ़ होती है.

इसी लोक-कल्याणकारी दृष्टि को स्वर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धन्वंतरि जयंती की शुभकामनाएं देते हुए आग्रह किया कि इस त्योहारी सीजन में उपहार देने के लिए चीन निर्मित या आयातित वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार कर केवल ओडीओपी और स्वदेशी उत्पादों को ही अपने उत्सव का हिस्सा बनाएं. मुख्यमंत्री का यह स्पष्ट संदेश है कि हमें 'लोकल वाली दिवाली' मनाकर उन कर्मठ कारीगरों और शिल्पकार परिवारों के श्रम का सम्मान करना चाहिए, जो दिन-रात एक करके हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखे हुए हैं. उन्होंने भदोही के विश्वप्रसिद्ध कालीन, प्रयागराज के अत्यंत सुंदर मूंज शिल्प, मैनपुरी की कलात्मक तारकशी और चित्रकूट के मनमोहक काष्ठ खिलौनों का विशेष उल्लेख किया, जिन्हें योगी सरकार ने राज्य की विशिष्ट पहचान के रूप में पुनः स्थापित किया है.

यह सरकार के निरंतर और सघन प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश, जो कभी आर्थिक पिछड़ेपन का दंश झेलता था, आज निर्यात के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है. धनतेरस की परंपरा के अनुसार मुरादाबाद का पीतल शिल्प आज सबसे अधिक मांग में है. वहां के नक्काशीदार दीये, पूजा की थालियां और लक्ष्मी-गणेश की भव्य मूर्तियां बाजार में छा गई हैं. फिरोजाबाद के कांच उद्योग से निर्मित फानूस, झूमर और सजावटी मोमबत्ती स्टैंड हर घर की रौनक बढ़ा रहे हैं.

वाराणसी की बनारसी साड़ियां और जरदोजी के परिधान प्रीमियम उपहारों के लिए पहली पसंद बनकर उभरे हैं. इसके साथ ही बुलंदशहर के खुर्जा की सिरेमिक क्रॉकरी, गोरखपुर का पूजनीय और पर्यावरण-अनुकूल टेराकोटा शिल्प (जिसमें मिट्टी के दीये, हाथी-घोड़े और मूर्तियां शामिल हैं), लखनऊ की नजाकत भरी चिकनकारी, कन्नौज के प्राकृतिक इत्र और अगरबत्तियां तथा चित्रकूट के हस्तनिर्मित लकड़ी के खिलौने दीपावली के बाजार पर राज कर रहे हैं.

रोजगार और स्वावलंबन के मोर्चे पर भी योगी सरकार की यह योजना एक मूक आर्थिक क्रांति साबित हुई है. आज उत्तर प्रदेश में ओडीओपी और पारंपरिक 'माटी कला योजना' से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख से अधिक कारीगर, बुनकर, मूर्तिकार, कुम्हार और छोटे व्यापारी जुड़े हुए हैं. माटी कला बोर्ड का गठन और दो लाख से अधिक कारीगरों को आधुनिक टूलकिट व इलेक्ट्रिक चाक का वितरण सरकार की 'अंत्योदय' के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इससे न केवल उनकी उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बल्कि उनके उत्पादों की गुणवत्ता भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो गई है.

दीपावली के इन 15-20 दिनों के विशेष सीजन में ये लाखों परिवार अपनी वार्षिक आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अर्जित करते हैं. यह सरकार की दूरदर्शी नीतियों का ही परिणाम है कि मुरादाबाद के धातु ढलाई कारीगरों से लेकर गोरखपुर के प्रजापति समाज तक, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और उनके घरों में भी स्वाभिमान व समृद्धि का अमिट दीपक जल उठा है.

दीपावली के अवसर पर विदेशी सामानों को त्याग कर स्वदेशी ओडीओपी उत्पादों को अपनाने की यह सरकारी नीति बहुआयामी और बहुस्तरीय लाभ दे रही है. इसका सबसे बड़ा लाभ आर्थिक सशक्तीकरण और समावेशी विकास है, जहां धन का प्रवाह महानगरों से निकलकर सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ गया है. दूसरा बड़ा लाभ राज्य के राजस्व और निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि है, जिससे उत्तर प्रदेश तेजी से भारत के 'ग्रोथ इंजन' के रूप में स्थापित हो रहा है. तीसरा सबसे संवेदनशील पहलू हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है. आज की युवा पीढ़ी जब अपने ही राज्य के इन कलात्मक उत्पादों को खरीदती है, तो सदियों पुरानी कलाएं लुप्त होने से बच जाती हैं और उन्हें नया जीवन मिलता है.

चौथा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अथाह अवसर सृजित होने से गांवों से शहरों की ओर होने वाले दर्दनाक पलायन पर एक बड़ी और प्रभावी रोक लगी है. अंततः, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये सभी उत्पाद, चाहे वे मिट्टी के दीये हों, सूती व रेशमी वस्त्र हों, मूंज की टोकरियां हों या काष्ठ कला से बनी वस्तुएं, प्लास्टिक-मुक्त और पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल (पर्यावरण-अनुकूल) हैं. इससे त्योहारों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण और कचरे पर स्वतः ही नियंत्रण लगता है.

Published at : 07 Nov 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
UTTAR PRADESH YOGI ADITYANATH Diwali 2026
View More

ओपिनियन

Blog
अयोध्या का दीपोत्सव: सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और रोजगार का नया मॉडल
मनीष खेमका
मनीष खेमका
Blog
दीपोत्सव की रोशनी में माटी के पुजारियों का सम्मान
सुधीर कुमार
सुधीर कुमार
Blog
वाल्मीकि जयंती: नींव के पत्थरों का सच्चा सम्मान
एबीपी न्यूज़
एबीपी न्यूज़
Blog
योगी की पुलिस: कर्तव्य की कठोरता और करुणा की कोमलता
एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

ट्रेंडिंग न्यूज

Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान
ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, इतना बढ़ाया DA
योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, इतना बढ़ाया DA
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
क्रिकेट
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
ABP APP ABP APP

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
लोकल वाली दिवाली: चीनी चकाचौंध पर भारी यूपी का ODOP, बदली कारीगरों और अर्थव्यवस्था की तस्वीर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान
ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, इतना बढ़ाया DA
योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, इतना बढ़ाया DA
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
क्रिकेट
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
लाइफस्टाइल
Diwali Rangoli Designs: इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन
इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन
कार
How To Get FASTag Refund: FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget