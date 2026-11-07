विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया

38 साल की उम्र में रोहित शर्मा अपने बचे हुए क्रिकेट करियर को खूब इंजॉय कर रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच से जुड़ी उनकी तस्वीर वायरल हो रही है. दरअसल रोहित ने कीवी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाने के लिए जॉन सीना का 'You Can't See Mee' वाला इशारा किया. रोहित की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है.

वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे मैच में जब ग्लेन फिलिप्स जब बैटिंग करने मैदान में आए, तो रोहित शर्मा ने जॉन सीना का आइकॉनिक निशारा किया. दरअसल फिलिप्स बचपन से WWE सुपरस्टार जॉन सीना के बहुत बड़े फैन रहे हैं. यहां तक कि जब फिलिप्स बल्लेबाजी करने के लिए बाहर आए, तब जॉन सीना का एंट्रेंस म्यूजिक बजाया गया था.

इसी सीरीज के पहले मैच में विराट कोहली ने भी ऐसा किया था. दरअसल पहले मैच में जब फिलिप्स बैटिंग करने आए, तब विराट कोहली ने भी हाथ उठाकर 'You Can't See Mee' वाला इशारा किया था. हालांकि फिलिप्स का ध्यान इसपर नहीं गया था. मगर विराट की उस हरकत ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था.

RoKo jahaan, entertainment wahaan! 🖐️ The boys are bringing the swagger, the banter and a whole lot of 'You Can't See Me' energy! 😅 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 7, 2026

सस्ते में निपटे ग्लेन फिलिप्स

ग्लेन फिलिप्स इस समय बहुत बेहतरीन फॉर्म में हैं. पांच मैचों की टी20 सीरीज में 341 रन बनाकर आ रहे हैं, जो एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वहीं फिलिप्स को पहले वनडे मैच में शुरुआत तो मिली, लेकिन 30 रनों को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए. फिलिप्स दूसरे ODI में बिना खाता खोले आउट हो गए.

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