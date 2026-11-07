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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया

विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया

Rohit Sharma John Cena Gesture: भारत-न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच में ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाने के लिए रोहित शर्मा ने जॉन सीना जैसा इशारा किया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Nov 2026 02:34 PM (IST)
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38 साल की उम्र में रोहित शर्मा अपने बचे हुए क्रिकेट करियर को खूब इंजॉय कर रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच से जुड़ी उनकी तस्वीर वायरल हो रही है. दरअसल रोहित ने कीवी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाने के लिए जॉन सीना का 'You Can't See Mee' वाला इशारा किया. रोहित की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है.

वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे मैच में जब ग्लेन फिलिप्स जब बैटिंग करने मैदान में आए, तो रोहित शर्मा ने जॉन सीना का आइकॉनिक निशारा किया. दरअसल फिलिप्स बचपन से WWE सुपरस्टार जॉन सीना के बहुत बड़े फैन रहे हैं. यहां तक कि जब फिलिप्स बल्लेबाजी करने के लिए बाहर आए, तब जॉन सीना का एंट्रेंस म्यूजिक बजाया गया था.

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इसी सीरीज के पहले मैच में विराट कोहली ने भी ऐसा किया था. दरअसल पहले मैच में जब फिलिप्स बैटिंग करने आए, तब विराट कोहली ने भी हाथ उठाकर 'You Can't See Mee' वाला इशारा किया था. हालांकि फिलिप्स का ध्यान इसपर नहीं गया था. मगर विराट की उस हरकत ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था.

 

 

सस्ते में निपटे ग्लेन फिलिप्स

ग्लेन फिलिप्स इस समय बहुत बेहतरीन फॉर्म में हैं. पांच मैचों की टी20 सीरीज में 341 रन बनाकर आ रहे हैं, जो एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वहीं फिलिप्स को पहले वनडे मैच में शुरुआत तो मिली, लेकिन 30 रनों को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए. फिलिप्स दूसरे ODI में बिना खाता खोले आउट हो गए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 07 Nov 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
John Cena Glenn Phillips Rohit SHarma IND VS NZ
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