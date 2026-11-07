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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, इतना बढ़ाया DA

योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, इतना बढ़ाया DA

सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भट्टा 63% कर दिया है. जोकि एक जुलाई 2026 से लागू होगा. नवंबर के वेतन के साथ ही महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 07 Nov 2026 03:47 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार ने दिवाली से पहला बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63% कर दिया है. जोकि एक जुलाई 2026 से लागू होगा. नवंबर के वेतन के साथ ही महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.

इसके साथ ही सरकार ने राज्य के करीब 15 लाख कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस का देने का भी फैसला किया है. इसमें 25 फीसदी नकद और 75 फीसदी राशि कमर्चारियों के GPF खाते में जमा की जाएगी.

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महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 

जिन कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा, उनमें राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी शामिल हैं. इस फैसले से कर्मचारियों के साथ ही 12 लाख पेंशनर्स भी शामिल हैं.पेंशनर्स का महंगाई भत्ता व राहत तीन प्रतिशत बढ़ाई गयी है, जिसके बाद यह दर बढ़कर 63 प्रतिशत हो गयी है.

दिसंबर में मिलेगा लाभ 

यहां बता दें कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और डीआर का नकद लाभ दिसंबर में मिलने वाले नवंबर माह के वेतन व पेंशन के साथ दिया जाएगा. जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों का एरियर जीपीएफ खातों में और बचत पत्रों के माध्यम से दिया जाएगा.इसके अलावा राज्य के 2,72,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में भी डेढ़ गुना तक की बढ़ोतरी की गई है.

सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर अनुमानित तीन हजार करोड़ से 3500 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय बोझ बढेगा. इसमें बढ़ा हुआ DA व 30 दिन का दीपावली बोनस भी शामिल है.

कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का सवागत किया है. उनके मुताबिक सरकार ने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है. इससे निश्चित रूप से कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक  उनके द्वारा लगातार इसको लेकर मांग की जा रही थी, और कई बार से उनकी मांगें टलती आ रहीं थीं.

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Published at : 07 Nov 2026 03:47 PM (IST)
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UP NEWS YOGI ADITYANATH
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