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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग

अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक ना होने की वजह से क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की शूटिंग पिछले एक हफ्ते से रुकी हुई है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 03:34 PM (IST)
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बॉलीवुड के महानायक  अमिताभ बच्चन कई सालों से अपने क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं. उनका ये शो लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है और हर सीजन में दर्शक इसे देखने के लिए उत्साहित रहते हैं.

वहीं अब खबर आ रही है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक नहीं होने के चलते KBC की शूटिंग पिछले एक हफ्ते से रुकी हुई है. 

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एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
IANS को एक सूत्र ने  जानकारी देते हुए बताया कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते शो के मेकर्स ने फिलहाल नए एपिसोड की शूटिंग रोक दी है. सूत्र के मुताबिक, अमिताभ बच्चन पिछले कुछ समय से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं. ऐसे में मेकर्स ने शूटिंग को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला लिया है. 

अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग

पहले सूट हुआ 'रामायण' स्टारकास्ट एपिसोड
सूत्र ने बताया कि शो के लिए आखिरी बड़ा सेलिब्रिटी एपिसोड रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे के साथ शूट किया गया था. तीनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' के प्रमोशन के लिए 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर पहुंचे थे.

'रामायण' की स्टारकास्ट वाला ये एपिसोड पहले फिल्म की रिलीज के आसपास टेलीकास्ट करने की योजना थी. हालांकि, अमिताभ बच्चन की सेहत से जुड़ी चिंताओं के चलते मेकर्स को अपना पूरा प्लान बदलना पड़ा. सूत्र के मुताबिक, चैनल ने इस एपिसोड को फिल्म की रिलीज तक रोककर रखने के बजाय पिछले हफ्ते दिवाली स्पेशल वीक की शुरुआत इसी एपिसोड के साथ की.

सूत्र ने आगे बताया कि अगर अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक रहती है, तो अगले हफ्ते से शो की शूटिंग दोबारा शुरू हो सकती है.

अमिताभ बच्चन ने शेयर किया ब्लॉग
वहीं, अमिताभ बच्चन ने शनिवार को अपने ब्लॉग में भी काम पर धीरे-धीरे लौटने और अपने चाहने वालों के साथ जुड़ाव को लेकर बात की.

अमिताभ ने लिखा कि वो धीरे-धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या और कामकाज की जिंदगी में लौट रहे हैं. उन्होंने बताया कि जब इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर हो जाता है, तो वापस उसी रूटीन में ढलना आसान नहीं होता.

अपने ब्लॉग में बिग बी ने आगे लिखा कि कभी-कभी उन्हें अपना चश्मा और मोबाइल तक याद नहीं रहता और ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना था. हालांकि, स्कूल के आठवीं कक्षा के दिनों की बातें उन्हें आज भी अच्छी तरह याद हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
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