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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या आप भी Windshield Washer में डालते हैं नल का पानी? आपकी यह गलती पड़ सकती है भारी

क्या आप भी Windshield Washer में डालते हैं नल का पानी? आपकी यह गलती पड़ सकती है भारी

Windshield Washer: कार के विंडशील्ड वॉशर में नल का पानी डालना आसान लगता है, लेकिन इससे पाइप, नोजल और सिस्टम को नुकसान हो सकता है. जानिए सही वॉशर फ्लूइड इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 10 Jun 2026 03:07 PM (IST)
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Windshield Washer: कई कार मालिक विंडशील्ड वॉशर टैंक खाली होने पर उसमें सीधे नल का पानी भर देते हैं. पहली नजर में यह एक आसान और सस्ता उपाय लगता है, लेकिन लंबे समय में यह आदत आपकी कार के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. विंडशील्ड वॉशर सिस्टम का काम सिर्फ शीशे पर पानी छिड़कना नहीं होता, बल्कि धूल, मिट्टी, कीड़े और सड़क की गंदगी को साफ करके ड्राइवर की विजिबिलिटी बेहतर बनाना भी होता है. 

अगर इसमें सामान्य नल का पानी इस्तेमाल किया जाए तो उसमें मौजूद मिनरल और दूसरी अशुद्धियां सिस्टम के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती हैं. यही वजह है कि कार निर्माता और एक्सपर्ट हमेशा विशेष वॉशर फ्लूइड इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. थोड़ी सी बचत के चक्कर में की गई यह छोटी गलती बाद में बड़ा खर्च बन सकती है.

नल का पानी क्यों बन सकता है समस्या?

नल के पानी में कई तरह के मिनरल और नमक मौजूद होते हैं. समय के साथ ये तत्व वॉशर सिस्टम की पाइप लाइन और नोजल के अंदर जमा होने लगते हैं. इससे पानी का प्रवाह कम हो सकता है या नोजल पूरी तरह ब्लॉक भी हो सकता है. कई बार शीशे पर पानी बराबर नहीं पहुंचता, जिससे ड्राइविंग के दौरान विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा पानी में मौजूद अशुद्धियां टैंक और सिस्टम के दूसरे हिस्सों पर भी असर डाल सकती हैं. 

गर्म मौसम में सामान्य पानी जल्दी सूख जाता है और कई बार शीशे पर दाग भी छोड़ देता है. वहीं विशेष वॉशर फ्लूइड में ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो गंदगी को आसानी से हटाने और शीशे को साफ रखने में मदद करते हैं. यही कारण है कि आधुनिक कारों में वॉशर फ्लूइड का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.

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सही वॉशर फ्लूइड इस्तेमाल करने के फायदे

वॉशर फ्लूइड सिर्फ सफाई के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सुरक्षा के लिए भी बनाया जाता है. इसमें ऐसे क्लीनिंग एजेंट होते हैं जो शीशे पर जमी चिकनाई, धूल और जिद्दी गंदगी को आसानी से हटाते हैं. यह फ्लूइड नोजल और पाइप में मिनरल जमा होने की संभावना को भी कम करता है. इसके अलावा शीशे पर दाग कम पड़ते हैं और वाइपर की कार्यक्षमता भी बेहतर बनी रहती है. 

बाजार में कई तरह के रेडीमेड वॉशर फ्लूइड उपलब्ध हैं जिन्हें पानी के साथ मिलाकर या सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप अपनी कार की देखभाल को लेकर गंभीर हैं तो कुछ रुपये बचाने के लिए नल का पानी डालने के बजाय सही वॉशर फ्लूइड चुनना बेहतर फैसला होगा. इससे आपका वॉशर सिस्टम लंबे समय तक सही तरीके से काम करेगा और ड्राइविंग भी ज्यादा सुरक्षित बनी रहेगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Jun 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Car Maintenance Tips Windshield Washer Tap Water In Car Washer Fluid
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