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हिंदी न्यूज़ऑटोKTM 390 Adventure हो गई अपडेट, जानें फीचर्स के साथ अब कितनी है कीमत?

KTM 390 Adventure हो गई अपडेट, जानें फीचर्स के साथ अब कितनी है कीमत?

केटीएम 390 एडवेंचरमें नया इंजन, टीएफटी डिस्प्ले, राइडिंग मोड और कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. दिल्ली में इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 2,80,905 रुपये है. इसे ध्यान से रखकर तैयार किया है.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 29 Aug 2026 08:28 AM (IST)
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केटीएम  390 एडवेंचर को नए अपडेट के साथ भारतीय बाजार में पेश किया गया है. बाइक में नया प्लेटफॉर्म, बदला हुआ इंजन और कई नए फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में केटीएम 390 एडवेंचर की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 2,80,905 रुपये है. हालांकि शहर और वेरिएंट के हिसाब से कीमत में फर्क हो सकता है. नई 390 एडवेंचर में पहले के मुकाबले डिजाइन और राइडिंग से जुड़ी चीजों में कई बदलाव कुछ बदलाव हैं. कंपनी ने इसे लंबी यात्रा के साथ खराब और कच्चे रास्तों पर चलाने को ध्यान में रखकर तैयार किया है.

नया इंजन और दमदार ताकत

केटीएम 390 एडवेंचर में 349.32 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन 41.5 पीएस की ताकत और 33.5 एनएम का टॉर्क देता है. बाइक में बेहतर निचले स्तर का टॉर्क देने पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे शहर और अलग अलग रास्तों पर चलाने में मदद मिल सकती है. बाइक यूरो 5.2 मानकों के मुताबिक तैयार की गई है. कंपनी ने नए मॉडल में हल्के वजन और बेहतर नियंत्रण का भी दावा किया जाता है.

फीचर्स में क्या मिलेगा?

केटीएम 390 एडवेंचर में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे पहले से ज्यादा आधुनिक बनाते हैं. इसमें पांच इंच का रंगीन टीएफटी डिस्प्ले मिलता है. इसके साथ मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी गई है. इसके अलावा बाइक में कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस, ऑफ रोड एबीएस, तीन राइडिंग मोड, क्रूज कंट्रोल और क्विकशिफ्टर प्लस जैसे फीचर्स शामिल हैं. ये फीचर्स अलग अलग तरह की सड़क और राइडिंग की जरूरत के हिसाब से मदद करते हैं. 349.32 सीसी इंजन,41.5 पीएस की ताकत,33.5 एनएम का टॉर्क,पांच इंच रंगीन टीएफटी डिस्प्ले, तीन राइडिंग मोड,कॉर्नरिंग एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑफ रोड एबीएस, क्रूज कंट्रोल और क्विकशिफ्टर प्लस

 इन चीजों में भी बदलाव

नई केटीएम 390 एडवेंचर में 19 इंच का आगे और 17 इंच का पीछे का पहिया दिया गया है. बाइक में समायोजित किया जा सकने वाला सस्पेंशन मिलता है. कंपनी के मुताबिक इसकी सीट की ऊंचाई 830 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 237 मिमी है. इसमें 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक और एलईडी हेडलाइट भी दी गई है. सीट और फुटपेग की बनावट को लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

कितनी है केटीएम 390 एडवेंचर की कीमत?

केटीएम की आधिकारिक वेबसाइट पर दिल्ली में 390 एडवेंचर की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 2,80,905 रुपये वताई जा रही है. दूसरी तरफ 390 एडवेंचर इक्स की कीमत 3,26,178 रुपये, 390 एडवेंचर R की कीमत 3,77,914 रुपये और 390 एडवेंचर एस की कीमत 3,96,744 रुपये है. कीमत राज्य और शहर के हिसाब से बदल सकती है.

About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
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Published at : 29 Aug 2026 08:28 AM (IST)
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