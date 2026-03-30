इलेक्ट्रिक कारों के बाद अब Vinfast लॉन्च करने जा रही सस्ते स्कूटर, जानिए कितनी मिलेगी रेंज?

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए कई नई कंपनियां एक के बाद एक कई नई लॉन्चिंग कर रही हैं. इसी कड़ी में VinFast ने भी भारत में अपनी शुरुआत कर दी है. फिलहाल कंपनी दो इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है, लेकिन आने वाले समय में विनफास्ट अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी में है.

VinFast अब सिर्फ कारों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि आने वाले समय में भारत में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी लॉन्च करने की योजना बना रही है. कंपनी अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो से कई स्कूटर्स भारत में ला सकती है. शुरुआत में इन स्कूटर को पूरी तरह भारत में बनाने की बजाय असेंबली रूट के जरिए पेश किया जाएगा. बाद में इन्हें भारतीय बाजार के हिसाब से लोकलाइज भी किया जाएगा.

कितनी होगी इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत?

कीमत की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 लाख रुपये से कम कीमत में लॉन्च किए जा सकते हैं. इससे ये आम ग्राहकों के लिए भी किफायती ऑप्शन बनेंगे. वहीं कुछ प्रीमियम मॉडल 1 लाख रुपये से ऊपर भी होंगे. कंपनी के स्कूटर्स में Evo Grand, Feliz, Theon S, Vero X और Vento S जैसे मॉडल शामिल हो सकते हैं.

इन स्कूटर्स की खासियत यह होगी कि इनमें हब-माउंटेड बैटरी दी जाएगी और कुछ मॉडल्स में डबल बैटरी ऑप्शन भी मिल सकता है, जिससे रेंज बढ़ जाएगी. खासकर Vento S जैसे स्कूटर में 160 किमी से ज्यादा की रेंज मिलने की उम्मीद है, जो भारतीय ग्राहकों के लिए काफी आकर्षक हो सकता है.

कैसा है स्कूटर का डिजाइन?

डिजाइन के मामले में ये स्कूटर सिंपल और फैमिलियर लुक के साथ आएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आएं. इसके साथ ही इनमें कंफर्टेबल सीट भी दी जाएगी. जिस तरह VinFast ने अपनी कारों की कीमतों को लेकर रणनीति अपनाई है, उसी तरह स्कूटर सेगमेंट में भी वह कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है. पहले से मौजूद भारी कॉम्पीटिशन के बावजूद कंपनी धीरे-धीरे भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना सकती है. आने वाले समय में भारत में VinFast के कई नए स्कूटर्स लॉन्च होने की उम्मीद है, जिससे ग्राहकों को एक और नया ऑप्शन मिलेगा.

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