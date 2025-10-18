क्या 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी TVS Sport? जानिए EMI और राइवल्स

अगर आप डेली अप-डाउन के लिए किसी ऐसी बाइक की तलाश कर रहे हैं, जो न सिर्फ किफायती हो बल्कि माइलेज भी अच्छा दे तो ऐसे में टीवीएस स्पोर्ट आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. खासतौर पर जीएसटी कटौती के बाद ये बाइक और किफायती हो गई है. आइए इस बाइक की ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और EMI प्लान के बारे में जान लेते हैं.

जीएसटी कटौती के बाद टीवीएस स्पोर्ट ES की ए्क्स-शोरूम कीमत अब 55 हजार 100 रुपये रह गई है. अगर आप दिल्ली में इस बाइक को खरीदते हैं तो आरटीओ और इंश्योरेंस समेत ऑन-रोड कीमत के तौर पर आपको लगभग 66 हजार 948 रुपये देने होंगे. यह ऑन-रोड कीमत शहरों और डीलरशिप के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी TVS Sport?

TVS Sport खरीदने के लिए आपको डाउन पेमेंट के तौर पर 5 हजार रुपये देने होंगे. इसके बाद बाकी के करीब 62 हजार रुपये बाइक लोन के तौर पर लेने होंगे. उदाहरण के तौर पर अगर आपको यह लोन 9 फीसदी ब्याज दर से 3 साल के लिए मिलता है तो आपको हर महीने करीब 2 हजार 185 रुपये देने होंगे. आपकी लोन दर और डाउन पेमेंट की राशि आपके क्रेडिट स्कोर और बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करती है.

TVS Sport कितना माइलेज देती है?

टीवीएस स्पोर्ट बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि ये बाइक 70 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज देती है. इसमें टेलिस्कोपिक फोर्क और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है. इस बाइक की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है. बाजार में इस बाइक का मुकाबला हीरो एचएफ 100, होंडा सीडी 110 ड्रीम और बजाज सीटी 110एक्स से होता है. हीरो एचएफ 100 में एक 97.6 सीसी का इंजन मिलता है, जिसे कंपनी अपडेट कर चुकी है.

