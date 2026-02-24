हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में चलेगी 750 KM, 60 हजार के बजट में आती हैं ये माइलेज बाइक्स, पढ़ें लिस्ट

फुल टैंक में चलेगी 750 KM, 60 हजार के बजट में आती हैं ये माइलेज बाइक्स, पढ़ें लिस्ट

TVS Radeon से लेकर Hero HF 100 तक, 60 हजार के बजट में ये टॉप 5 हाई माइलेज बाइक्स बेहतरीन विकल्प हैं. आइए इन बाइक्स की कीमत, फीचर्स और माइलेज डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप रोजाना ऑफिस, कॉलेज या बिजनेस के काम के लिए कम खर्च में ज्यादा माइलेज वाली बाइक खरीदना चाहते हैं, तो भारतीय बाजार में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. एंट्री-लेवल कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स 65 से 80 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती हैं. कम कीमत, कम मेंटेनेंस और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के कारण ये बाइक्स मिडिल क्लास परिवारों की पहली पसंद बनी हुई हैं. आइए 60,000 के बजट में आने वाली टॉप-5 बाइक्स के बारे में जानते हैं.

TVS Sport

TVS Sport अपनी बेहतरीन माइलेज और हल्के वजन के लिए जानी जाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 55,500 से शुरू होकर 58,600 तक जाती है. इसमें 109.7cc का इंजन दिया गया है, जो 70 से 80 kmpl तक का रियल-वर्ल्ड माइलेज देता है. इसका 10 लीटर का फ्यूल टैंक फुल कराने पर यह बाइक करीब 750 किलोमीटर तक चल सकती है. लंबी और आरामदायक सीट इसे डेली यूज के लिए बेहतरीन बनाती है.

TVS Radeon

TVS Radeon भी 109.7cc इंजन के साथ आती है और 65 से 73 kmpl तक का माइलेज देती है. इसकी कीमत 55,400 से 59,800 के बीच है. मजबूत बिल्ड क्वालिटी, बेहतर सस्पेंशन और USB चार्जर जैसे फीचर्स इसे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लिए उपयुक्त बनाते हैं. यह बाइक लंबी दूरी के लिए आरामदायक मानी जाती है.

Hero HF Deluxe

Hero HF Deluxe की कीमत 56,742 से शुरू होकर 59,992 तक जाती है. इसमें 97.2cc का इंजन मिलता है, जो i3S टेक्नोलॉजी के साथ आता है. यह तकनीक ट्रैफिक में Fuel बचाने में मदद करती है. 65 से 70 kmpl का माइलेज देने वाली यह बाइक कम सर्विस कॉस्ट और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है.

Hero HF 100

Hero HF 100 भारत की सबसे किफायती बाइक्स में गिनी जाती है. इसकी कीमत लगभग 59,489 है. 97.2cc इंजन के साथ यह बाइक करीब 70 kmpl का माइलेज देती है. सिंपल डिजाइन और कम रखरखाव खर्च इसे डेली कम्यूटर के लिए बढ़िया विकल्प बनाते हैं.

TVS XL100 Heavy Duty

TVS XL100 Heavy Duty एक मोपेड है, जिसकी कीमत 44,550 से 59,150 के बीच है. इसमें 99.7cc का इंजन मिलता है और यह 65 से 80 kmpl तक का माइलेज देती है. छोटे व्यापारियों और ग्रामीण इलाकों में यह काफी पॉपुलर है, क्योंकि यह भारी सामान भी आसानी से ढो सकती है. अगर आप 60,000 के बजट में ज्यादा माइलेज और लंबी रेंज चाहते हैं, तो TVS Sport और TVS XL100 Heavy Duty बेहतरीन विकल्प हैं. वहीं, भरोसे और कम मेंटेनेंस के लिए Hero HF Deluxe और HF 100 भी शानदार साबित हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: पेट्रोल की झंझट खत्म! 315 KM रेंज वाली Tata Tiago EV कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी?

Published at : 24 Feb 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
High Mileage Bikes Best Bikes Under 60 Low Budget Motorcycles 80 Kmpl Bikes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
फुल टैंक में चलेगी 750 KM, 60 हजार के बजट में आती हैं ये माइलेज बाइक्स, पढ़ें लिस्ट
फुल टैंक में चलेगी 750 KM, 60 हजार के बजट में आती हैं ये माइलेज बाइक्स, पढ़ें लिस्ट
ऑटो
कितनी सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Toyota Innova Crysta? जानिए पूरी EMI कैलकुलेशन
कितनी सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Toyota Innova Crysta? जानिए EMI कैलकुलेशन
ऑटो
ऑफ रोडिंग का असली मजा! नई पिकअप SUV लॉन्च, हर मॉडल में दमदार 4×4 सिस्टम
ऑफ रोडिंग का असली मजा! नई पिकअप SUV लॉन्च, हर मॉडल में दमदार 4×4 सिस्टम
ऑटो
500 km रेंज के साथ ज्यादा स्पेस, ये हैं भारत की लग्जरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारें, जानें कीमत
500 km रेंज के साथ ज्यादा स्पेस, ये हैं भारत की लग्जरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारें, जानें कीमत
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: चतरा में जहां हुई एयर एंबुलेंस क्रैश वहां से देखिए ग्रांउड रिपोर्ट | Chatra
AI Summit Row: Uday Bhanu की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का आया बयान | Rahul Gandhi | | Congress
Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे का 'अक्षय कुमार' कनेक्शन! | Chatra | Ranchi | Breaking
Jharkhand Plane Crash: पेड़ पर लटका मलबा और बिखरा सामान, ग्राउंड जीरो से Chatra क्रैश की रिपोर्ट
CM Yogi के Singapore दौरे का आज दूसरा दिन, राष्ट्रपति और ऊर्जा मंत्री से करेंगे मुलाकात | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बिहार
बिहार: 'कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार...', उदय भानू चिब की गिरफ्तारी पर बोले BJP नेता शाहनवाज हुसैन
बिहार: 'कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार...', उदय भानू चिब की गिरफ्तारी पर बोले BJP नेता शाहनवाज हुसैन
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
यूटिलिटी
5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?
5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget