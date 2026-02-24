फुल टैंक में चलेगी 750 KM, 60 हजार के बजट में आती हैं ये माइलेज बाइक्स, पढ़ें लिस्ट

अगर आप रोजाना ऑफिस, कॉलेज या बिजनेस के काम के लिए कम खर्च में ज्यादा माइलेज वाली बाइक खरीदना चाहते हैं, तो भारतीय बाजार में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. एंट्री-लेवल कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स 65 से 80 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती हैं. कम कीमत, कम मेंटेनेंस और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के कारण ये बाइक्स मिडिल क्लास परिवारों की पहली पसंद बनी हुई हैं. आइए 60,000 के बजट में आने वाली टॉप-5 बाइक्स के बारे में जानते हैं.

TVS Sport

TVS Sport अपनी बेहतरीन माइलेज और हल्के वजन के लिए जानी जाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 55,500 से शुरू होकर 58,600 तक जाती है. इसमें 109.7cc का इंजन दिया गया है, जो 70 से 80 kmpl तक का रियल-वर्ल्ड माइलेज देता है. इसका 10 लीटर का फ्यूल टैंक फुल कराने पर यह बाइक करीब 750 किलोमीटर तक चल सकती है. लंबी और आरामदायक सीट इसे डेली यूज के लिए बेहतरीन बनाती है.

TVS Radeon

TVS Radeon भी 109.7cc इंजन के साथ आती है और 65 से 73 kmpl तक का माइलेज देती है. इसकी कीमत 55,400 से 59,800 के बीच है. मजबूत बिल्ड क्वालिटी, बेहतर सस्पेंशन और USB चार्जर जैसे फीचर्स इसे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लिए उपयुक्त बनाते हैं. यह बाइक लंबी दूरी के लिए आरामदायक मानी जाती है.

Hero HF Deluxe

Hero HF Deluxe की कीमत 56,742 से शुरू होकर 59,992 तक जाती है. इसमें 97.2cc का इंजन मिलता है, जो i3S टेक्नोलॉजी के साथ आता है. यह तकनीक ट्रैफिक में Fuel बचाने में मदद करती है. 65 से 70 kmpl का माइलेज देने वाली यह बाइक कम सर्विस कॉस्ट और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है.

Hero HF 100

Hero HF 100 भारत की सबसे किफायती बाइक्स में गिनी जाती है. इसकी कीमत लगभग 59,489 है. 97.2cc इंजन के साथ यह बाइक करीब 70 kmpl का माइलेज देती है. सिंपल डिजाइन और कम रखरखाव खर्च इसे डेली कम्यूटर के लिए बढ़िया विकल्प बनाते हैं.

TVS XL100 Heavy Duty

TVS XL100 Heavy Duty एक मोपेड है, जिसकी कीमत 44,550 से 59,150 के बीच है. इसमें 99.7cc का इंजन मिलता है और यह 65 से 80 kmpl तक का माइलेज देती है. छोटे व्यापारियों और ग्रामीण इलाकों में यह काफी पॉपुलर है, क्योंकि यह भारी सामान भी आसानी से ढो सकती है. अगर आप 60,000 के बजट में ज्यादा माइलेज और लंबी रेंज चाहते हैं, तो TVS Sport और TVS XL100 Heavy Duty बेहतरीन विकल्प हैं. वहीं, भरोसे और कम मेंटेनेंस के लिए Hero HF Deluxe और HF 100 भी शानदार साबित हो सकते हैं.

