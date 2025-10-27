Toyota ने पेश की पावरफुल 'बेबी' लैंड क्रूजर, क्या भारत में होगी लॉन्च? जानिए डिटेल्स

टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने हाल ही में कॉम्पैक्ट SUV लैंड क्रूजर FJ को पेश किया है. कंपनी के मुताबिक, यह नया मॉडल 2026 के मध्य तक जापान में सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा. लैंड क्रूजर FJ को एक कॉम्पैक्ट और मॉडर्न SUV के रूप में डिजाइन किया गया है. आइए इस गाड़ी के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

कैसा है गाड़ी का इंटीरियर?

अंदर का डिजाइन ड्राइवर की सुविधा और कंट्रोल पर बेस्ड है. इसका हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रूमेंट पैनल ड्राइवर को वाहन का झुकाव या बैलेंस आसानी से समझने में मदद करता है. लो बेल्टलाइन और नीचे झुका हुआ काउल कठिन रास्तों पर भी बेहतर विजिबिलिटी देते हैं. सुरक्षा के लिहाज से, इस SUV में Toyota Safety Sense सिस्टम दिया गया है. यह सिस्टम प्री-कोलिजन सेफ्टी, लेन ट्रेस असिस्ट, और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स के साथ ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है.

गाड़ी का इंजन और परफॉर्मेंस

नई Land Cruiser FJ 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन (2TR-FE) से लैस है, जो 163 बीएचपी की पावर और 246 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और पार्ट-टाइम 4WD सिस्टम के साथ आता है. इसका व्हीलबेस 2,580 मिमी का है, जो लैंड क्रूजर 250 सीरीज से छोटा है. इससे SUV का टर्निंग रेडियस सिर्फ 5.5 मीटर रहता है, जिससे इसे मोड़ना आसान हो जाता है. टोयोटा का कहना है कि नए FJ में बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस और व्हील आर्टिकुलेशन दी गई है, जिससे यह असली लैंड क्रूजर की ऑफ-रोड क्षमता को बरकरार रखता है.

भारत में कब लॉन्च होगी ये गाड़ी?

फिलहाल कंपनी ने भारत में लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन भारत में तेजी से बढ़ते SUV मार्केट को देखते हुए, लैंड क्रूजर FJ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. भारत में ऐसे खरीदारों की कमी नहीं है जो मजबूत, टिकाऊ और एडवेंचर-रेडी SUV चाहते हैं. अगर टोयोटा इसे भारत लाती है, तो यह ऑफ-रोडिंग शौकीनों और SUV लवर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो सकती है.

यह भी पढ़ें:-

10000 की EMI पर मिल रही मारुति डिजायर, GST कट के बाद घट गई कीमत, जानिए राइवल्स