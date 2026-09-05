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हिंदी न्यूज़ऑटोEV खरीदने वालों की बदली पसंद, Ola नहीं ये Brand बना नंबर-1

EV खरीदने वालों की बदली पसंद, Ola नहीं ये Brand बना नंबर-1

अगस्त 2026 में भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाज़ार में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. टीवीएस मोटर्स ने ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़कर नंबर-1 का ताज अपने नाम कर लिया है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 05 Sep 2026 06:53 PM (IST)
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पहले के समय में बाइक की डिमांड जैसी क्रेज अब हमारे देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर देखने को मिल रही है. क्योंकि, अब सड़कों पर EV स्कूटर खूब दौड़ रहे हैं. बता दें कि, इंडिया में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाज़ार में ग्राहकों की पसंद अब तेज़ी से बदलती हुई नजर आ रही है. हमारे देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक को बड़ा झटका लगा है.

क्योंकि, अगस्त 2026 के ताजा सेल्स आंकड़ों के मुताबिक, टीवीएस मोटर कंपनी देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड बन गया है. टीवीएस ने न सिर्फ अगस्त महीने की सेल्स लिस्ट में बाज़ी मारी है बल्कि ऑल-टाइम कुल बिक्री के मामले में भी ओला को पीछे छोड़ते हुए भारत की नंबर-1 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है. चलिए जानते हैं कि इस सेल्स रेस में बाकी कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा और ओला इलेक्ट्रिक का ग्राफ किस तरह नीचे आया है.

TVS बना नंबर-1

आपको बता दें कि, टीवीएस मोटर कंपनी की ग्रोथ रेट में सालाना आधार पर 91 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है. कंपनी का मार्केट शेयर अब बढ़कर लगभग 27 फीसदी तक पहुंच गया है.

टीवीएस की इस शानदार सफलता का सबसे बड़ा कारण देश भर में उसका फैला हुआ मजबूत डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क है माना जा रहा है. जिसने ग्राहकों के मन में सर्विस और पार्ट्स को लेकर भरोसा जगाया है. iQube के नए वेरिएंट्स और किफायती दामों ने भी पारिवारिक ग्राहकों को अपनी तरफ तेजी से आकर्षित किया है.


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इन कंपनियों का भी बढ़ रहा है दबदबा

जानकारी दें दे कि, दूसरे नंबर पर अभी बजाज ऑटो है और इस कंपनी ने अगस्त महीने में 235 फीसदी की सालाना बढ़त के साथ 41,019 यूनिट्स बेचे हैं. बजाज चेतक की मजबूत मेटल बॉडी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस ने इसे भारतीय परिवारों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया है.

वहीं तीसरे स्थान पर एथर एनर्जी रही जिसने अगस्त में 28,708 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. एथर का नया फैमिलियर स्कूटर रिज्टा और नए मॉडल्स की लॉन्चिंग कंपनी के सेल्स वॉल्यूम को लगातार रफ्तार दे रही है.


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ओला स्कूटर्स की बिक्री में आई बड़ी गिरावट

बता दें कि, एक समय था जब बाजार में ओला इलेक्ट्रिक का दबदबा देखने को मिलता था. लेकिन अब ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली है. अगस्त 2026 में ओला केवल 13,849 यूनिट्स ही बेच पाई जिसके साथ कंपनी गिरकर पांचवें स्थान पर खिसक गई है.

वहीं चौथे नंबर पर हीरो मोटोकॉर्प का विडा ब्रांड रहा जिसने 18,978 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. ओला के स्कूटरों में आ रही तकनीकी खराबी और सर्विस सेंटरों से जुड़ी शिकायतों की वजह से ग्राहकों का झुकाव अब पारंपरिक लेगेसी ब्रांड्स की ओर तेजी से बढ़ा है.

कुछ ऐसा रहा नए ब्रांड्स का परफॉरमेंस

वहीं, इन टॉप 5 कंपनियों के अलावा छठे स्थान पर ग्रीव्स ई-मोबिलिटी रही जिसने 8,612 यूनिट्स बेचे. इसके बाद रिवर मोबिलिटी 5,134 यूनिट्स के साथ सातवें और बीगॉस ऑटो 4,844 यूनिट्स के साथ आठवें स्थान पर रहे.

जबकि सिंपल एनर्जी और मोटोवोल्ट मोबिलिटी ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई. सरकार द्वारा पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी को 2028 तक बढ़ाने के फैसले से यह साफ है कि आने वाले त्योहारी सीजन में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Sep 2026 06:53 PM (IST)
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