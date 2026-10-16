ऑटो मार्केट में Maruti Brezza का तहलका, 15 लाख बिक्री और 1 लाख बुकिंग

भारतीय कार बाजार में Maruti Suzuki Brezza ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. कंपनी की इस कॉम्पैक्ट SUV की कुल बिक्री 15 लाख यूनिट के पार पहुंच गई है. इसके साथ ही जुलाई 2026 में पेश किए गए नए अपडेटेड मॉडल को एक लाख से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं. Brezza को पहली बार साल 2016 में लॉन्च किया गया था और तब से यह भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी जगह बनाए हुए है.

नए मॉडल में बदले हुए डिजाइन, नए फीचर्स और टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है. कंपनी को उम्मीद है कि इन बदलावों से SUV की मांग मजबूत बनी रहेगी. हालांकि, बुकिंग का आंकड़ा ग्राहकों के ऑर्डर को दर्शाता है, न कि इतनी कारों की डिलीवरी पूरी होने को. आइए जानते हैं इस उपलब्धि और नई Brezza की खास बातें.



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15 लाख बिक्री का आंकड़ा कैसे हुआ पार

Maruti Suzuki Brezza ने करीब एक दशक के सफर में यह उपलब्धि हासिल की है. जुलाई 2026 में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक, इसकी कुल बिक्री 15,14,717 यूनिट तक पहुंच चुकी थी. इसमें भारत में हुई 14,61,889 यूनिट की बिक्री और विदेशों में भेजी गई 52,828 यूनिट शामिल थीं. यानी 15 लाख का आंकड़ा केवल घरेलू बिक्री का नहीं, बल्कि कुल बिक्री का है. Brezza को शुरुआत में Vitara Brezza नाम से पेश किया गया था और यह कंपनी की SUV रणनीति का अहम हिस्सा बनी. समय के साथ इसमें डिजाइन, तकनीक और इंजन से जुड़े बदलाव किए गए. अब इसका नया अपडेटेड मॉडल कंपनी के लिए बिक्री बढ़ाने का एक और मौका है.

नई Brezza में क्या बदला, कौन से इंजन मिलते हैं

नई Maruti Brezza में सबसे अहम बदलाव 1.0-लीटर Boosterjet टर्बो-पेट्रोल इंजन का जुड़ना है. यह इंजन करीब 110 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. कंपनी 1.5-लीटर K15C पेट्रोल इंजन का विकल्प भी देती है, जिसे मैनुअल और छह-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ खरीदा जा सकता है. इसके अलावा S-CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है. नए CNG मॉडल में अंडरबॉडी टैंक दिया गया है, जिससे बूट स्पेस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलती है. जुलाई 2026 में अपडेटेड Brezza की शुरुआती कीमत करीब 7.40 लाख रुपये रखी गई थी. मौजूदा वेरिएंट और कीमतों की जानकारी खरीदारी से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जांचनी चाहिए.

एक लाख बुकिंग का क्या मतलब है

अपडेटेड Brezza को मिली एक लाख से ज्यादा बुकिंग बताती है कि नए मॉडल में ग्राहकों की दिलचस्पी मजबूत है. कंपनी ने नए डिजाइन, तकनीक और अलग-अलग पावरट्रेन विकल्पों के जरिए इसे ज्यादा ग्राहकों के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश की है. हालांकि, बुकिंग और वास्तविक बिक्री में अंतर होता है, क्योंकि सभी बुकिंग तुरंत डिलीवरी में नहीं बदलतीं. ज्यादा मांग के बीच कंपनी के लिए उत्पादन बढ़ाना और ग्राहकों को समय पर गाड़ी देना भी जरूरी होगा. Brezza का मुकाबला Tata Nexon, Hyundai Venue, Kia Sonet और Mahindra XUV 3XO जैसी कॉम्पैक्ट SUVs से है. अब यह देखना होगा कि नया मॉडल आने वाले महीनों में अपनी बुकिंग को कितनी तेजी से डिलीवरी और बिक्री में बदल पाता है.



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