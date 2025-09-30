भारत में टेस्ला ने शुरू की Model Y की डिलीवरी, सिंगल चार्ज में 500 KM की रेंज, जानें राइवल्स

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच Elon Musk की Tesla ने आधिकारिक तौर पर अपनी SUV Model Y की डिलीवरी शुरू कर दी है. इसे 15 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था और अब दो महीनों के भीतर पहली डिलीवरी हो चुकी है. यह भारत में EV सेगमेंट के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है. आइए विस्तार से जानते हैं.

दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है ये Model

Tesla Model Y भारतीय ग्राहकों के लिए दो ट्रिम्स में पेश की गई है. इसमें पहला वेरिएंट RWD (रियर-व्हील ड्राइव) है, जो 500 किमी (WLTP) की रेंज प्रदान करता है. दूसरा वेरिएंट LR RWD (लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव) है, जिसकी रेंज 622 किमी (WLTP) तक है. कंपनी ने RWD वेरिएंट की डिलीवरी पहले ही शुरू कर दी है, जबकि लॉन्ग-रेंज मॉडल जल्द ही उपलब्ध होगा.

कीमत और ऑफर्स

Tesla Model Y की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने ग्राहकों को खास ऑफर देते हुए हर नई खरीद पर फ्री होम चार्जिंग इंस्टॉलेशन (वॉल कनेक्टर) देने की घोषणा की है. इस सुविधा के चलते कार मालिक आसानी से अपने घर या ऑफिस में चार्जिंग सेटअप करवा सकते हैं और पेट्रोल पंप पर बार-बार जाने की जरूरत नहीं होगी.

फीचर्स और चार्जिंग नेटवर्क

Tesla Model Y न सिर्फ प्रीमियम फीचर्स के साथ आई है, बल्कि भारत में कंपनी ने चार्जिंग नेटवर्क की भी शुरुआत की है. मुंबई के One BKC सेंटर पर 4 V4 सुपरचार्जर (DC) और 4 डेस्टिनेशन चार्जर (AC) लगाए गए हैं. वहीं, दिल्ली के एरोसिटी में 4 V4 सुपरचार्जर (DC) और 3 डेस्टिनेशन चार्जर (AC) की सुविधा उपलब्ध है. ग्राहक दिल्ली और मुंबई स्थित Tesla Experience Centers में जाकर टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और कंपनी की वेबसाइट से सीधी बुकिंग कर सकते हैं.

भारत में EV मार्केट का माइलस्टोन

भारत में Tesla Model Y की डिलीवरी को इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. इससे न केवल प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ेगी, बल्कि देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित होगा.

Tesla Model Y का मुकाबला

भारतीय बाजार में Tesla Model Y को कई प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs से कड़ी टक्कर मिलेगी. इसमें Mercedes-Benz EQB शामिल है, जो 560 किमी की रेंज और लग्जरी इंटीरियर के लिए मशहूर है. BMW iX1 LWB भी एक मजबूत विकल्प है, जिसमें वाइडस्क्रीन कर्व्ड डिस्प्ले और 10.7-इंच का टचस्क्रीन दिया गया है.

इसके अलावा, Kia EV6 अपनी 84 kWh बैटरी और 663 किमी की रेंज के साथ ग्राहकों को अट्रैक्ट करती है. भारतीय कंपनियां भी पीछे नहीं हैं. Mahindra BE 6 और Tata Harrier EV भी कड़ी टक्कर दे सकती हैं. वहीं, BYD Sealion 7 भी अपनी शानदार बैटरी परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स के कारण बाजार में एक खास जगह बना रही है.

